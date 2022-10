House of the Dragon: Final de temporada atrajo a la mayor audiencia a HBO desde el desenlace de Game of Thrones

House of the Dragon

El final de la primera temporada de House of the Dragon, con la transmisión del décimo capítulo “La Reina Negra” la noche del domingo 23 de octubre, significó grandes números para HBO Max.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de CNET, el último episodio del programa registró la audiencia final más grande de HBO desde el criticado final de la serie Game of Thrones hace tres años y medio, con 9.3 millones de espectadores sintonizados.

Si bien la cifra de televidentes puede ser sorprendente, todavía está bastante lejos del episodio final de GoT, que trajo a 19,3 millones de espectadores en las diferentes plataformas de HBO y rompió récords para la compañía

Incluso, el penúltimo episodio de Game of Thrones, más épico que el propio final del programa, fue observado por 18,4 millones de personas.

Los promedios de House of the Dragon

Los episodios de House of the Dragon tienen un promedio de 29 millones de espectadores en los Estados Unidos, aseguró HBO este lunes 24 de octubre.

En comparación, la temporada 7 de Game of Thrones, la penúltima temporada, tuvo un promedio de 32,8 millones de espectadores por episodio, mientras que la temporada 8 tuvo un promedio de 44,2 millones de televidentes por cada uno de los capítulos.

Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, expresó: “Estamos muy emocionados de ver a House of the Dragon incendiarse entre los fanáticos de Game of Thrones en todo el mundo, así como con los nuevos espectadores que están descubriendo el mundo de Westeros”.

Todos los capítulos de la primera temporada de House of the Dragon, que se extenderá a una segunda temporada en 2024, están disponibles en HBO Max, con el pulso por el trono de hierro. La serie narra la historia de la casa Targaryen y se basa en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R. R. Martin.