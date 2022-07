iPhone 14: Filtración de las fundas de los próximos celulares de Apple asegura que un modelo se llamará 14 Plus

Septiembre está muy cerca, mes en el que Apple presentará su nueva línea de smartphones iPhone 14. A medida que se acerca el anuncio, las filtraciones aumentan, incluyendo una reciente sobre las fundas del próximo terminal de la compañía de Cupertino.

Los protectores, forros o fundas, como prefieran llamarlos, son uno de los accesorios más importantes para un usuario de teléfonos inteligentes, por lo que esta filtración aumenta del hype de los que esperan alguno de los próximos modelos de la manzana.

La cuenta de Twitter DuanRui, especializada en compartir revelaciones sobre el mundo de la tecnología, compartió una imagen en la red social con las fundas de todos los modelos de iPhone 14: el estándar, el Pro, el Plus y el Pro Max.

Espera... ¿el Plus? Sí, asi como lo leen. Luego de cientos de rumores que apuntaban a un modello llamado 14 Max, esta filtración asegura que ese terminal se llamará 14 Plus, una denominación usada anteriormente por Apple.

La compañía no ha hecho anuncios oficiales sobre los nombres de los próximos modelos, así que hay que esperar algún comunicado para saber si efectivament el tercer equipo de la línea será el 14 Plus y no 14 Max.

En cuanto a las fundas, nada de otro mundo o desconocido por el hombre. Las imágenes muestran cuatro tonalidades diferntes y los diferentes agujeros para las cámaras de cada modelo.

Características de los iPhones 14

De los iPhones 14 hemos destacado varias novedades en los últimos meses, las más llamativas son la píldora y agujero de la cámara que sustituyen al notch en la parte frontal en las versiones Pro.

Otras especificaciones filtradas de los iPhones 14 que destacan son la batería, que superaría los 3.600 mAh y 3.700 mAh para el 14 Pro Max. Con respecto a las pantallas, las versiones estándar y Pro tendrían un panel de 6,12 pulgadas, mientras que el Plus o Max y el Pro Max de 6,69.

Todos los iPhone 14 (TheAppleHub)

En cuanto a su rendimiento, la RAM sería de 6GB, y en el punto de las cámaras, habrá un salto importante con sensores de 48 megapíxeles en el iPhone 14 Pro, 14 Pro Max y posiblemente el 14 Max, con tecnología pixel binning y con capacidad de grabación en 8K HDR.