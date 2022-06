Mito o realidad: ¿Es Telegram más seguro que WhatsApp?

En este espacio siempre hemos hablado de los beneficios que tiene Telegram como herramienta de mensajería instantánea, por encima de WhatsApp. Sin embargo, no negamos la absoluta popularidad que tiene la aplicación propiedad de Meta en la actualidad.

A pesar de la importante posición que tiene WhatsApp en el mercado de aplicaciones móviles, Telegram cada vez gana más usuarios y muchas dudas con respecto a su funcionamiento pasan a ser aclaradas.

Una de esas dudas que son recurrente en foros consiste en la seguridad informática de la aplicación, sobre todo por el origen ruso de la herramienta competencia de WhatsApp.

Es por eso que revisamos la opinión de varios expertos en ciberseguridad para conocer a profundidad sobre ese mito que existe alrededor de Telegram.

¿Es más seguro Telegram que WhatsApp?

Uno de los VPN más famosos de Internet, NordVpn, tiene un artículo en su blog donde señala lo siguiente:

“Telegram es encriptado, privado, seguro e independiente, lo que lo convierte en una mejor alternativa a WhatsApp, que es propiedad de Facebook, que recopila datos”.

En su texto se recuerda los escándalos de Cambridge Analytica donde Facebook (ahora Meta) fue duramente señalado de recopilar millones de datos de usuarios para publicidad política. Además de que WhatsApp fue multada con 255 millones de dólares por un organismo de control de la privacidad de la UE por no explicar cómo manejó los datos de los usuarios y no usuarios y por compartir datos de usuarios con otras compañías propiedad de Facebook.

Antony Demetriades, vicepresidente de McAfee, dijo a Trusted Review lo siguiente:

“Telegram se ha posicionado como una aplicación comprometida con la mensajería privada y segura. Sin embargo, el hecho de que el cifrado de extremo a extremo no se use automáticamente en los mensajes enviados en Telegram significa que no es tan seguro como las plataformas de mensajería centradas en la privacidad como Signal, que ofrece cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones”.

Por su parte, el CTO y cofundador de Searchlight Security, el Dr. Gareth Owenson, agregó que el cifrado de Telegram también tiene sus defectos.

“Telegram tiene la reputación de ser una aplicación de mensajería segura, pero esto se debe en gran parte al conjunto de características que ofrece en lugar del cifrado fuerte. La investigación realizada por Royal Holloway recientemente encontró vulnerabilidades en la criptografía utilizada por Telegram “, dijo el Dr. Owenson.

El defensor de la privacidad de Comparitech, Paul Bischoff, agregó al mismo medio estadounidense que Telegram también requiere que los usuarios opten por el cifrado de extremo a extremo mediante la creación de un chat secreto. La falta de cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada puede ser su propio problema de privacidad.

En conclusión, a pesar de las fallas en su cifrado, el consenso general de muchos especialistas es que es seguro mover su chats a Telegram, no obstante, se puede considerar un mito que la aplicación rusa tenga mayores beneficios de seguridad que WhatsApp en cuanto a seguridad de los chats.

Como siempre, muchos terminan recomendando Signal cuando de privacidad de los chats se trata.