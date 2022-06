Bill Gates revela su lista con los mejores libros en lo que va de 2022

Bill Gates se ha convertido en un referente obligado para la comunidad en los últimos dos años. Todo luego de que tuviera el no tan admirable distintivo de ser uno de los pocos que pudo predecir la pandemia global por la que cruzamos meses antes de que sucediese.

Sin embargo, a su modo, las cosas poco a poco van volviendo a la normalidad y algunos viejos rituales que habían quedado relegados vuelven a tomar su cause, con nuevos ritmos, matices y significados distintos a los de antes.

En ese terreno, si algo debemos reconocerle a Bill Gates es su constancia, ya que incluso en los momentos más complicados de la contingencia sanitaria no perdió la costumbre de compartirnos su lista de recomendaciones de lecturas.

Bill Gates presenta su lista con los mejores libros para este verano de 2022

A través de su blog oficial y su canal oficial de YouTube Bill Gates nos ha compartido su esperada lista de lecturas recomendadas para este verano 2022.

En donde, a grandes rasgos, el cofundador de Microsoft nos enumera los mejores libros que ha terminado en lo que va del año. Todo acompañado por una descripción breve donde nos cuenta por qué amó esa lectura en particular:

The Power, de Naomi Alderman. Una recomendación de su hija mayor. Esta novela parte de la idea “¿y si todas las mujeres del mundo de repente obtuvieran el poder de producir descargas eléctricas mortales de sus cuerpos?”, todo como una vía para explorar los roles y de igualdad de género.

Why We’re Polarized, de Ezra Klein. Aquí Klein argumenta que la causa de la división es la identidades y las dinámicas de polarización parten de lo comunitario y la psicología humana..

The Lincoln Highway, de Amor Towles. Towles formó parte de esta misma lista con su libro anterior de 2019. Ahora aquí en esta novela dos hermanos intentan conducir desde Nebraska a California para encontrar a su madre en el año de 1954.

The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson. Este libro en realidad fue una recomendación que le hicieron sus propios lectores. En donde Robinson “dramatiza muchos de los temas sobre los que había escrito” el propio Gates.

How the World Really Works, de Vaclav Smil. Un libro escrito para una audiencia general y que brinda una descripción general de las principales áreas de experiencia de esta escritor consagrado.

Si les han dado la oportunidad a alguna de las recomendaciones de lectura de Bill Gates sabrán que generalmente son muy buenas.