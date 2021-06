Bill Gates recomienda sus cinco libros favoritos en lo que va de 2021

Bill Gates retoma la normalidad y publica una lista de recomendación con sus cinco libros favoritos en lo que de este año 2021.

Podemos decir que Bill Gates, el co-fundador de Microsoft, ha estado muy ocupado durante el último año y medio de su vida.

Primero se convirtió en referente global obligado en la lucha contra la pandemia global de Coronavirus Covid-19. Luego pasó por un turbulento divorcio que tomó a todos por sorpresa.

Fayerwayer 03 Mayo 2021 Bill y Melinda Gates se separan: ¿qué ocurrirá con Microsoft y la fundación? Una de las parejas más ricas del mundo… ¿qué harán con los proyectos en común?

Y para rematar se filtró hace apenas un mes que en realidad el muchacho habría salido de la empresa que creó debido a una investigación por conducta inapropiada con una empleada.

Pero parece que poco a poco todo va volviendo a la normalidad. O al menos eso aparenta al retomar una vieja tradición a la que ya nos tenía acostumbrados: recomendar libros.

Esto es lo que lee Bill Gates en 2021

A través de su blog oficial, Gates Notes, el sujeto nos ha compartido una breve lista de sugerencia de lectura. Compuesta por cinco títulos, que serían básicamente lo mejor que ha leído en lo que va de este año.

Si han seguido estas publicaciones con anterioridad encontrarán que Bill rara vez dedica su tiempo a trabajos de ficción. Por el contrario es un ávido consumidor de ensayos e investigaciones.

Hoy no fue la excepción y esta es la lista de los cinco mejore libros que ha leído Bill Gates estos seis meses.

La lista de los mejores libros de 2021 hasta ahora

1. Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, de Thomas Gryta y Ted Mann.

Un estudio de cómo General Electric fracasó en grandes proyectos por su enfoque permanente en la innovación.

2. Under a White Sky: The Nature of the Future, de Elizabeth Kolbert.

Enfocado en la forma que la humanidad interviene en la trayectoria del futuro de la naturaleza. Incluyendo asuntos complejos como el desarrollo de genes y geo-ingeniería. Gates alaba el libro por abordar estos temas de manera disfrutable.

3. A Promised Land, de Barack Obama.

No es secreto que el muchacho es fan de los Obama y ahora toca el turno de recomendar el libro de el expresidente. Son sus memorias que su vez sirven como ejemplo de liderazgo.

4. The Overstory, de Richard Powers.

La única novela de ficción en su lista, una cosa de más de 600 páginas. Lo qu le llamó la atención es su enfoque de trama. Donde conecta la vida de nueve personajes y su relación con los árboles.

Fayerwayer 06 Diciembre 2016 Bill Gates recomienda cinco libros favoritos para esta navidad de 2016 Puede ser tomado a la perfección como una lista de potenciales regalos para alguien que sea devoto admirador del fundador de Microsoft, o como una buena lista para aquellos que quieran leer algo que no sea ficción pero igual prometa un viaje entretenido. Estos fueron los favoritos de Billy.

5. An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel Richtel.

Un periodista del New York Times aborda la historia de cuatro pacientes con enfermedades relacionadas al fallo de su sistema inmunológico.