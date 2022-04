Así puedes evitar que TikTok te muestre videos que no te interesan

TikTok es una plataforma donde no es necesario buscar contenido para verlo, ya que es la misma plataforma la que te lo muestra automáticamente y de manera aleatoria.

El algoritmo de TikTok funciona en base a los intereses de cada usuario, pero a pesar de ello, esto no significa que en el algún momento no nos podamos encontrar con algo que no sea de nuestro agrado.

Es una total realidad que la red social no siempre acierta en el contenido que nos muestra, y en ocasiones algunos de los videos que aparecen en la sección Para ti nos pueden resultar ofensivos y desagradables.

[TikTok: ¿cómo cambiar mi edad en la plataforma?]

Por esa razón en esta oportunidad queremos enseñarte un truco sencillo para que puedas evitar que este tipo de videos te sigan apareciendo en la plataforma.

Cómo evitar que TikTok nos muestra videos que no nos interesan

El primer paso es ingresar a la aplicación desde tu cuenta y ubicar cualquier video que te aparezca en la sección Para ti que no te agrade. Cuando lo hayas encontrado, deberás mantener pulsado varios segundos sobre el video hasta que se muestre una mini ventana con varias opciones.

Ahora selecciona la opción que dice “No me interesa”, la cual está representada por un icono con un corazón a la mitad. Para culminar, en la parte superior de la pantalla aparecerá el siguiente mensaje: “A partir de ahora, te mostraremos menos videos como este”.

En caso de que vuelvas a encontrarte con otro tipo de contenido que no sea de tu agrado, solo deberás repetir el proceso.