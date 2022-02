Paso a paso para recuperar una cuenta robada en Facebook, WhatsApp, Instagram y Gmail

Si recientemente te han robado tu cuenta de Facebook, WhatsApp, Instagram o Gmail, no te desanimes y tampoco las des por perdida, pues son varias las cosas que puedes hacer para recuperarlas.

En esta oportunidad te enseñaremos los pasos que debes seguir con cada una de estas redes sociales para que puedas recuperar tu cuenta.

WhatsApp

La aplicación de mensajería cuenta con un equipo de asistencia que puedes contactar a través de correo electrónico. Deberás enviar un mensaje a la cuenta support@whatsapp.com y este puede ser en español. El asunto debe decir “Cuenta clonada/robada” y en el mensaje que vayas a escribir debe tener incluido el número telefónico de manera internacional.

Es importante explicar de manera detallada lo ocurrido para que tengas mayor posibilidad de recuperar tu cuenta. En el caso de recibir una respuesta positiva, deberás reinstalar la aplicación e ingresar tu número nuevamente y eso será todo.

Instagram

En el caso de esta red social, el usuario debe solicitar un enlace de inicio de sesión para actualizar la contraseña. Se trata de esa pregunta que dice: “¿Olvidaste tu contraseña? Pero en el caso de que eso no resulte, entonces puedes probar con la opción “¿Necesitas más ayuda?” para pedir un código de seguridad que permita confirmar la propiedad.

Si de pronto ese código no llega, entonces ingresa a “No puedo acceder a este correo electrónico o número telefónico”, a partir de ahí se deberá seguir las instrucciones.

Facebook

En el caso de Facebook el proceso es mucho más sencillo y directo. Solo necesitas ingresar a la dirección www.facebook.com/hacked.

Aquí se mostrarán 5 opciones, pero en este caso vas a seleccionar la que dice: “Alguien accedió a mi cuenta sin mi permiso” y pulsa en “Continuar”, y listo.

Gmail

Cuando no logras iniciar sesión en tu cuenta de Google lo que debes hacer es ir a la opción de recuperación de la cuenta y responde las preguntas que allí aparecen.

Este sitio se usa cuando se haya cambiado la información de la cuenta, la contraseña o el número de teléfono de recuperación, de la misma forma si alguien ha eliminado tu cuenta o no lograste iniciar sesión por otro motivo.

Desde allí se podrá verificar la actividad más reciente y comprobar si hay un movimiento sospechoso. En el caso de ver una actividad que no has realizado, entonces selecciona “No, no he sido yo”. Al hacer esto solo quedará seguir los pasos que aparecerán en pantalla para proteger tu cuenta.