Only Fans abre sus brazos a los NFT… ¿en qué consiste este plan?

Only Fans

El universo de los NFT continúa alcanzando nuevos espacios. Es el turno de Only Fans, la reconocida plataforma de contenido para adultos.

Según anunció OF, sus usuarios podrán mostrar NFT verificados como fotos de perfil. Con esto, se une a redes sociales como Twitter, Reddit e Instagram, que también trabajan en incorporar los tokens no fungibles.

Ami Gan, directora ejecutiva de OF, envió un comunicado a Reuters para ampliar el tema.

Only Fans (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

“Nuestra misión es capacitar a los creadores para que conozcan todo su potencial. Esta característica es el primer paso para explorar el papel que los NFT pueden desempeñar en nuestra plataforma”, recalcó Gan a la agencia de noticias.

La plataforma solo admitirá NFT acuñados en la blockchain Ethereum. Las imágenes de perfil NFT de los creadores mostrarán un icono de Ethereum para asegurar su autenticidad.

OF cuenta con una base de 2 millones de creadores de contenidos y 130 millones de suscriptores: con la pandemia del coronavirus los números subieron exponencialmente.

Only Fans y la revolución de los NFT

Los tokens no fungibles son formas de arte digital que se compran y venden en criptomonedas. El token es una unidad de referencia, y al ser no fungibles no pueden tocarse.

Cada NFT representa un registro de una pieza digital única: remarca la propiedad, los derechos y los privilegios, sin ser intercambiable con otro único y sin ser divisible.

NFT (Weiquan Lin/Getty Images)

En la actualidad, los NFT pueden alcanzar millones de dólares en su valor. El más caro durante mucho tiempo fue una obra de arte de Beeple, llamado Everydays: The First 5000 Days, vendida por más de 69 millones de dólares.

La apuesta de OF por los NFT busca repotenciar aún más la marca. Lanzada en 2015, la plataforma Only Fans es un servicio de suscripción de contenido para adultos, en el que los creadores reciben fondos directamente de sus fans con una suscripción mensual, pago único o pago por ver.

Tim Stokely lo desarrolló, con el operador Fenix International Limited: fue CEO hasta diciembre pasado, dejando su cargo a Gan, que previamente era directora de marketing.