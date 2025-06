Los seguidores de Trump están poniéndos lentamente en contra de Elon Musk

(Photo by Brandon Bell/Getty Images)

No hay escándalo más sabroso en la política estadounidense que una pelea de alto perfil. Y esta vez, los protagonistas son dos titanes: Donald Trump y Elon Musk. El bromance entre el ex presidente y el magnate de Tesla parece estar haciendo agua... y los seguidores de Trump no están precisamente del lado de Elon.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [¿Por qué los astrónomos están en pie de guerra con Starlink de Elon Musk?]

Todo comenzó cuando Trump, durante una aparición en la Casa Blanca junto al canciller alemán Friedrich Merz, dejó caer una bomba: “Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la tendremos más.” Una frase que, en el universo Trump, equivale a quitarte el saludo en público.

Musk, que llevaba días criticando el nuevo paquete legislativo republicano —ese al que Trump llama con cariño la “One Big Beautiful Bill”—, no se quedó callado. Respondió con un retuit que sugería nada menos que el presidente debía ser... destituido.

“50% genio, 50% niño… ¿100% problema?”

En los pasillos de los grupos de WhatsApp republicanos, la carcajada era general. Algunos consultores cercanos a Trump recordaron una frase atribuida al propio ex presidente sobre Musk: “50% genio, 50% niño.”

Pero tras el intercambio público, un asesor mordaz sentenció: “Después de hoy, creo que es 100% estúpido.”

A pesar de todo, los medios de derecha, usualmente fieles a Trump, intentaron mantenerse neutrales —al menos al principio.

PUBLICIDAD

Incluso cuando Musk acusó a Trump de estar en los archivos de Epstein (lo que, seamos honestos, es como patear el avispero de MAGA), la reacción fue de incredulidad más que de furia.

“No quiero ver a mis padres pelear”

Greg Gutfeld, de Fox News, resumió el sentir general con humor: “Al menos sé qué está pasando, y puedo disfrutarlo un poco. Pero quiero que paren. No quiero ver a mis padres pelear.” En tanto, Brian Kilmeade pedía una tregua “grande y hermosa”, mientras otros soñaban con reconciliación.

Pero el daño ya estaba hecho. Catturd, un popular influencer MAGA y ex favorito de Musk, explotó: “Qué fraude resultó ser Alex Jones”, luego de que este pidiera a Trump responderle a Musk. Catturd también compartió una imagen de Trump con la frase “Trump 2028”. Musk lo habría dejado de seguir.

Bannon, deportaciones y SpaceX

Steve Bannon, nunca tímido, fue más allá: pidió investigar el estatus migratorio de Musk e incluso propuso incautar SpaceX antes de medianoche.

Sí, a ese nivel llegó la novela. Mientras tanto, Laura Loomer, otra voz influyente del círculo Trumpista, rogaba a Musk en X: “Por favor, tuiteá algo bonito sobre Trump esta noche.”

Te puede interesar: [“La IA nos llevará a una era de abundancia radical”, dice el líder de Google DeepMind]

Y aunque desde la Casa Blanca intentaron apagar el fuego con un comunicado moderado, el ecosistema MAGA ya parecía inclinarse. Una encuesta rápida de YouGov a 4.000 personas mostró que los votantes republicanos respaldaban a Trump frente a Musk en una proporción de 12 a 1.

Nada mal para alguien que acaba de empezar una guerra con uno de los hombres más ricos del planeta.