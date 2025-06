Darth Vader sería solo el primero: Así se implementaría más de IA en Fortnite

La aparición de un Darth Vader demasiado conversador en Fortnite ha abierto un nuevo capítulo en el uso de inteligencia artificial dentro del popular videojuego. Aunque su debut fue, digamos, algo polémico (con respuestas inesperadas que mezclaban chistes, insultos y referencias fuera de tono), lo cierto es que Epic Games parece tener grandes planes para llevar la IA mucho más lejos.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [¿Es Mario Kart World un juego de mundo abierto? Esto dijeron en Nintendo]

La idea ya no es solo incluir personajes famosos como Vader, sino dotar a cualquier personaje no jugable (PNJ) del modo Creativo de habilidades conversacionales e interactivas.

Darth Vader no será el único

Durante el Unreal Fest 2025 en Orlando, Epic presentó oficialmente el nuevo dispositivo “Persona PNJ”, una herramienta pensada para desarrolladores del modo Creativo que les permitirá integrar estos personajes impulsados por IA en sus mapas personalizados.

Aún no hay detalles técnicos completos, pero lo que se insinuó fue claro: vendrán más personajes capaces de hablar contigo, reaccionar a tus decisiones y hacer que cada partida se sienta mucho más viva… y probablemente impredecible.

¿Qué pasó con Darth Vader?

La versión IA de Darth Vader fue una mezcla fascinante y desastrosa. Usando tecnología de Google y la voz original de James Earl Jones, el personaje podía charlar sobre su pasado, interactuar con los jugadores y hasta comentar sobre las dinámicas del juego.

El problema vino cuando el algoritmo se descontroló, lanzando comentarios ofensivos o simplemente extraños que no estaban en el guion galáctico. Internet, por supuesto, no tardó en viralizarlo todo. Eventualmente, Epic tuvo que ponerle un freno con un parche de emergencia.

PUBLICIDAD

Lo que se viene: PNJs que piensan (y hablan) por sí solos

Pese al caos inicial, Epic no parece dispuesto a dar marcha atrás. Su CEO, Tim Sweeney, ha afirmado públicamente que la IA pronto permitirá crear mundos de juego tan complejos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero de forma más automatizada.

Te puede interesar: [Ojo con la compatibilidad de las microSD con Nintendo Switch 2]

El objetivo es claro: permitir a los jugadores y creadores tener herramientas para construir experiencias inmersivas, impredecibles y profundamente personalizadas, gracias a personajes con personalidad propia.