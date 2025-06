Ojo con la compatibilidad de las microSD con Nintendo Switch 2

Con la Nintendo Switch 2 a punto de salir el 5 de junio, los fans ya están contando los días para disfrutar del nuevo hardware y juegos frescos. Con 256 GB de almacenamiento interno, parece que hay espacio de sobra... pero ya sabemos cómo son los juegos de hoy: pesados, grandes y hambrientos de gigas. Así que sí, vas a necesitar una tarjeta microSD.

Pero no corras a desempolvar la que usabas con tu vieja Switch o la que encontraste en un cajón junto a un cable desconocido. Porque la Switch 2 no quiere cualquier microSD. Quiere una microSD Express. Y no acepta imitaciones.

¿Qué es eso de microSD Express?

Nintendo lo deja claro: la Switch 2 solo es compatible con tarjetas microSD Express, un nuevo estándar que permite velocidades de lectura de hasta 800 MB/s.

Esta velocidad es clave para que los juegos se carguen rápido y corran como mantequilla derretida. Si intentas usar una microSD tradicional, simplemente no funcionará.

Así lo dice Nintendo:

“Nintendo Switch 2 utiliza un nuevo estándar de tarjeta de memoria expandible llamada microSD Express (se vende por separado)... Si las tarjetas microSD que has usado para Nintendo Switch no son compatibles con el estándar microSD Express, no podrás usarlas con Nintendo Switch 2”.

¿Cómo identifico una microSD Express?

Fácil: busca la etiqueta “EX”. Si la ves, vas por buen camino. Estas tarjetas están diseñadas para cargas rápidas, grandes transferencias de datos y, lo más importante, compatibilidad total con la Switch 2.

¿Cuál debería comprar?

Aunque todavía no abundan, ya hay algunas opciones interesantes. Si quieres una recomendación segura:

SanDisk microSD Express de 256 GB (disponible en Amazon)

(disponible en Amazon) Samsung microSD Express de 256 GB, también vendida por Nintendo directamente

Lo importante: elige al menos 256 GB, porque con juegos que pueden pesar decenas de gigas, vas a agradecer tener ese espacio extra.