Otro más se une a la lista: Death Stranfing también tendrá su adaptación a la pantalla chica

¡Prepárate para más entregas, pero esta vez en formato animado! El universo de Death Stranding no para de crecer, y ahora Hideo Kojima —sí, el mismo genio detrás de Metal Gear Solid— ha confirmado que su peculiar mundo también tendrá su versión en anime.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Un jugador ya tendría su Nintendo Switch 2 y compartió sus primeras impresiones]

En una entrevista reciente con Vogue Japón, Kojima no solo habló de Death Stranding 2: On the Beach (sí, el del repartidor más existencial del mundo), sino que también soltó la bomba: además de la esperada peli de acción real que está cocinando con A24, hay una adaptación animada en camino.

Y, como era de esperarse, su visión va más allá de un simple “fan service”. Kojima quiere ir por premios en Cannes y Venecia. Nada mal para un juego donde hasta los fantasmas te hacen entregar paquetes.

Todavía no hay muchos detalles… pero eso no nos detiene

Por ahora, el anime de Death Stranding es todo un misterio. No sabemos qué estudio lo animará ni en qué parte del tiempo se ubicará dentro del enredado (y pegajoso) universo del juego. Pero si algo sabemos de Kojima, es que cuando promete rareza y arte, lo cumple con creces.

Y no es el único proyecto en desarrollo. Ya en septiembre de 2024, Kojima había dejado caer que estaba metido en varias adaptaciones de su franquicia.

Incluso dijo que había escrito una historia exclusiva para la película, pero que no la dirigirá él mismo porque... bueno, está un poco ocupado con mil cosas.

PUBLICIDAD

¡Cine, anime y más Kojima para todos!

En abril de 2025, se anunció que Michael Sarnoski —el director de Un Lugar Tranquilo: Día Uno— será quien tome las riendas de la peli live-action de Death Stranding. Sí, esa que está siendo producida por Kojima Productions y A24.

Sarnoski promete explorar a fondo el fenómeno “Death Stranding”, ese evento extraño que mezcla vivos, muertos y mucha introspección con mochilas pesadas.

Kojima, fiel a su estilo cinéfilo, explicó que quiere algo único: ni tan apegado como The Last of Us, ni tan amigable como Super Mario Bros. Movie. Él quiere una película que solo podría existir como película, sin ataduras, sin fórmulas.

Te puede interesar: [¿Qué es Rematch y por qué está arrasando con EA Sports FC en Steam?]

¿Y el juego? ¡También viene!

Por si fuera poco, Death Stranding 2: On the Beach ya tiene fecha: 26 de junio de 2025 para PlayStation 5. Mientras tanto, podés revivir el caos hermoso con Death Stranding: Director’s Cut, disponible en PlayStation, PC y Xbox Series X/S.