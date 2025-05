¿Qué es Rematch y por qué está arrasando con EA Sports FC en Steam?

Un juego indie de fútbol que no se toma tan en serio… y que justo por eso está ganando. Así podríamos describir a Rematch, el nuevo título de Sloclap —los creadores de Sifu y Absolver— que entró en fase beta el 28 de mayo y ya está arrasando en Steam.

Con casi 150,000 jugadores simultáneos en su primer día, Rematch no solo superó a pesos pesados como EA Sports FC (antes FIFA), sino también al popular Marvel Rivals. Y esto antes de su lanzamiento oficial el 19 de junio, con un precio de $30.

¿La gran pregunta? ¿Cómo un “desconocido” llegó a patear el tablero del fútbol virtual?

Fútbol en modo arcade, sin drama y sin fueras de juego

La fórmula de Rematch es distinta desde el arranque: acá no controlas a todo el equipo, sino que juegas con un solo jugador en equipos de cinco. Esto exige mucha más coordinación y te obliga a pensar en grupo, algo que no siempre pasa en los juegos deportivos tradicionales.

Además, se aleja del realismo para abrazar el caos divertido. No hay faltas. No hay fueras de juego. No hay pausas. El ritmo es frenético, más cercano a Rocket League que a FIFA, lo cual lo vuelve perfecto para partidas rápidas, sin interrupciones ni anuncios molestos.

Una alternativa fresca (y necesaria) en un mercado cansado

Juegos como FIFA, NBA 2K y Madden llevan años liderando el rubro deportivo, pero también vienen acumulando críticas: modelos de monetización abusivos, mejoras mínimas año a año y publicidades integradas que arruinan la experiencia.

Y lo peor: no tienen competencia real. Por eso, si alguien quiere una experiencia de fútbol entretenida y sin todo ese “equipaje”, no tiene muchas opciones. Ahí es donde entra Rematch.

Sin preocuparse por licencias de ligas o clubes reales, este juego pone la diversión por encima del marketing. Y, claramente, la gente lo está notando.

En un mundo donde el fútbol virtual parecía tener dueño, Rematch llega a patear el tablero con frescura, velocidad y espíritu de arcade. ¿La revolución que tanto esperaban los gamers cansados de la simulación con microtransacciones? Puede que sí.