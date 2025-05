¿Podría The Last Of Us tener una cuarta temporada? Esto dijo su creador

Joel, The Last Of Us

The Last of Us ha conquistado la pantalla chica con su versión de HBO, y mientras la segunda temporada se acerca a su final, ya se vislumbra un camino más largo del esperado. ¿Podría haber una cuarta temporada? Según el showrunner Craig Mazin, no solo es posible… es prácticamente inevitable.

Una historia demasiado grande para tres temporadas

Durante una entrevista con Collider, Mazin fue claro: la historia que tienen planeada no cabe en solo tres temporadas. “No hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, ganaremos lo suficiente para regresar y terminarla en una cuarta”, comentó.

Esto coincide con declaraciones previas de HBO, que también señaló que la serie probablemente cerraría con una cuarta entrega.

Y no solo están pensando en el cierre. Mazin reveló que ya tienen mapeadas las temporadas 3 y 4 para evitar errores de continuidad o decisiones que los limiten a futuro.

“No queremos decir: ‘Ay, si tan solo esa persona no hubiera usado esa chaqueta’…”, explicó, refiriéndose al cuidado que están teniendo con los detalles narrativos.

Un final de temporada lleno de drama y suspenso

La segunda temporada concluirá este domingo 25 de mayo, y según Mazin, terminará con un cliffhanger potente, una jugada más tradicional dentro del mundo de las series.

Mientras que la primera temporada cubrió por completo los eventos del primer juego, The Last of Us: Parte II está siendo adaptado con más espacio, dividido en varias temporadas. Esto abre la puerta a giros más marcados y a la oportunidad de profundizar en arcos emocionales clave.

Temporada 3: más larga, más espacio y más sorpresas

Aunque aún no ha comenzado el rodaje de la tercera temporada, Mazin adelantó que es probable que sea más larga que la segunda, que cuenta con siete episodios. La primera temporada tuvo nueve, por lo que podríamos esperar un número similar o incluso mayor.

“Creo que tendremos un poco más de espacio allí”, dijo Mazin, insinuando que podrían explorar subtramas o historias paralelas, como lo hicieron en el icónico episodio “Long, Long Time” de la primera temporada.

Una decisión que no pudieron replicar esta vez, debido a la “bomba narrativa” que representa la muerte de cierto personaje clave, pero que podría regresar con fuerza en el futuro.

Lo que viene... y lo que aún no tiene fecha

Dado el ritmo de producción, lo más probable es que la temporada 3 no llegue hasta 2027, siguiendo la misma cadencia entre la primera (2023) y la segunda (2025). Así que sí, habrá que tener paciencia.

Mientras tanto, en el universo de los videojuegos, Naughty Dog canceló The Last of Us Online y ahora está enfocado en una nueva IP llamada Intergalactic: The Heretic Prophet, de la cual se sabe muy poco, incluso dentro del propio estudio.

Todo apunta a que The Last of Us todavía tiene mucho camino por recorrer en televisión, y si el nivel de calidad se mantiene, los fans estarán más que dispuestos a seguir cada paso. Eso sí, vayan guardando espacio en el calendario... 2027 podría estar más cerca de lo que parece.