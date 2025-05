¿Espera que sus hijos dirijan Microsoft en el futuro? Esto dijo Bill Gates

Aunque no es raro que las grandes fortunas tecnológicas pasen de padres a hijos, Bill Gates tiene otra visión completamente distinta. En una reciente entrevista en el pódcast Figuring Out, el cofundador de Microsoft dijo sin rodeos que no espera que ninguno de sus tres hijos tome las riendas de su imperio tecnológico.

Su enfoque no es de dinastía, sino de independencia.

Una visión de éxito lejos de Microsoft

“Sabes, no es una dinastía. No les pido que dirijan Microsoft”, explicó Gates. “Quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y éxito, de ser importantes y no verse eclipsados por la increíble suerte y fortuna que tuve”.

Según Gates, los titanes tecnológicos tienden a ser menos aferrados a la idea de pasar su imperio a sus descendientes, en comparación con otras industrias.

También compartió su filosofía familiar: darles amor, apoyo y oportunidades, pero no riquezas ilimitadas. El verdadero propósito de su fortuna, según dijo, es ayudar a quienes más lo necesitan a través de la Fundación Gates, en lugar de crear una línea hereditaria de multimillonarios.

¿Qué hacen hoy los hijos de Bill Gates?

Bill y Melinda French Gates, divorciados desde 2021, tienen tres hijos:

Jennifer (29 años), quien ya habló públicamente sobre lo privilegiada que fue su educación.

(29 años), quien ya habló públicamente sobre lo privilegiada que fue su educación. Rory (25 años), quien actualmente estudia un doctorado y trabaja como analista para una comisión sobre la guerra en Afganistán.

(25 años), quien actualmente estudia un doctorado y trabaja como analista para una comisión sobre la guerra en Afganistán. Phoebe (22 años), recién graduada en biología humana, que también cofundó Phia, una startup de IA para encontrar ofertas de ropa online.

Aunque claramente tienen acceso a oportunidades envidiables, los tres se están forjando sus propios caminos fuera de la sombra de Microsoft.

¿Y qué hay del dinero?

Gates también confirmó que sus hijos heredarán menos del 1% de su fortuna total, que actualmente ronda los 107.500 millones de dólares, según Forbes. Pero tranquilo: ese “menos del 1%” todavía supera los mil millones de dólares por cabeza. O sea, no se van a quedar sin qué comer.

“Recibieron una excelente crianza y educación”, dijo Gates. Pero no cree que regalarles todo sea un verdadero favor. Así que si esperabas ver a un Gates Jr. en el sillón de CEO de Microsoft, mejor que mires en otra dirección.