¿Se te perdió el Joy-Con? Ahora, la Nintendo Switch 2 te ayudará a encontrarlo

¡Perder un Joy-Con es casi un ritual no oficial para los jugadores de Nintendo! Pero con la llegada de la Nintendo Switch 2, parece que eso está por cambiar: la consola contará con una función integrada para ayudarte a encontrar tu mando extraviado antes de que desaparezca misteriosamente en los rincones oscuros de tu sofá.

Nintendo Switch 2 tendrá un buscador de Joy-Cons

Gracias a la app Nintendo Today, que ha estado filtrando datos muy interesantes sobre las funciones ocultas de la consola, ahora sabemos que la Switch 2 tendrá una opción llamada “Buscar Mandos”.

Según el usuario Stealth40K, cuando entres al menú principal y toques el icono de Mandos, aparecerá esta nueva función.

Una vez dentro, podés seleccionar el Joy-Con que te falta, y como por arte de magia (tecnología, en realidad), el mando perdido empezará a vibrar y emitir un sonido, como si estuviera diciendo: “¡Estoy acá!”. Ideal para cuando te desesperás y lo encontrás justo debajo del gato, o detrás del televisor.

Nintendo Today sigue lanzando datos jugosos

Desde que se presentó el Switch 2 Direct en abril, Nintendo Today no ha parado de revelar funciones curiosas. Ya vimos novedades como los botones GL y GR personalizables del mando Pro, o los binoculares para explorar el mapa en Mario Kart World.

Pero el primer anuncio fuerte de la app fue nada menos que la fecha de estreno de la película live-action de The Legend of Zelda, que llegará en marzo de 2027.

Juegos, remakes y nostalgia en el lanzamiento

La Nintendo Switch 2 promete un catálogo de lanzamiento cargado de potencia. Tendremos títulos como Mario Kart World, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition y versiones mejoradas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Pero eso no es todo: la consola también traerá títulos clásicos de Nintendo GameCube al servicio de Nintendo Switch Online, comenzando por The Legend of Zelda: Wind Waker y Soul Calibur 2.

Así que si alguna vez lloraste por un Joy-Con perdido, la Switch 2 te va a dar una razón para sonreír. Además de un sonido para rastrearlo, claro.