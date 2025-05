“Nintendo sabe cuál es el elefante en la habitación de la Nintendo Switch 2: Se parece mucho a la uno”

Desde que se anunció la Nintendo Switch 2, los comentarios no se hicieron esperar: ¿Esto no es básicamente una Switch 1.5 con esteroides? A simple vista, muchos jugadores notaron que el diseño es sospechosamente familiar. Y aunque no es raro que las consolas mantengan cierta continuidad, lo de la Switch 2 parece, para algunos, más iteración que revolución.

Lo interesante es que Nintendo lo sabe perfectamente. Y lejos de esquivarlo, lo enfrentó de frente durante su reciente charla con inversores.

“Sí, se parece… pero no es lo mismo”, dice Nintendo

Durante la conferencia, el presidente Shuntaro Furukawa reconoció que “parece que no hay un cambio significativo entre la Nintendo Switch 2 y la Nintendo Switch”. Pero, según él, las apariencias engañan.

Explicó que, a pesar del parecido, el nuevo hardware fue diseñado desde cero, incluyendo accesorios completamente nuevos.

“Hemos creado nuevo hardware y accesorios desde cero”, dijo Furukawa, “y estos son productos muy característicos de Nintendo, fruto de la dedicación de nuestro equipo de desarrollo a la calidad y creatividad”.

En otras palabras: sí, se parece a la original, pero por dentro es otra bestia.

El verdadero salto está en lo que no se ve: la potencia

Furukawa también subrayó que el mayor cambio viene en el rendimiento interno. Con más de ocho años encima, la Switch original ya no daba la talla para los desarrolladores que querían crear experiencias más complejas.

“Se ha hecho necesario aumentar el rendimiento del hardware para que los desarrolladores puedan ofrecer nuevas experiencias de juego”, explicó el presidente. Por eso, la Switch 2 llega con un salto de potencia considerable, aunque escondido dentro de un diseño bastante familiar.

El elefante en la habitación tiene forma de precio… y de aduana

Durante la misma presentación, Nintendo abordó dos temas incómodos:

El precio más alto de la Switch 2 respecto a la original. La amenaza de los aranceles en EE. UU., que podría costarle a la compañía decenas de millones en ingresos previstos.

La empresa admitió que el nuevo precio podría dificultar la adopción masiva al principio, pero aun así, las reservas iniciales volaron en las tiendas de Estados Unidos. Por ahora, no hay fecha clara de reabastecimiento.

¿Parecida? Sí. ¿Igual? Para nada

La Switch 2 se lanza el 5 de junio y, aunque su diseño no rompe moldes visuales, Nintendo confía en que el contenido lo hará. Con nuevo hardware, más potencia y un enfoque renovado en experiencias de juego, la consola parece lista para seguir el legado de su predecesora… con más músculo bajo la carcasa.