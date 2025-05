Cinco cosas que debes saber sobre el nuevo Galaxy S25 Edge

Después de meses de rumores y apariciones fugaces en eventos como el Galaxy Unpacked, Samsung finalmente presentó oficialmente el Galaxy S25 Edge. El nuevo integrante de la familia S25 se suma al S25, S25 Plus y S25 Ultra, pero con una propuesta clara: ser el más estilizado y elegante de todos.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [One UI 8 podría alcanzar un nuevo record en el límite de memoria virtual en algunos smartphones Samsung]

Acá van cinco cosas que deberías saber antes de decidir si este modelo va o no a tu bolsillo (literalmente).

1. El diseño: delgado, liviano y con mucho estilo

Lo primero que salta a la vista es su grosor de apenas 5,8 mm, convirtiéndolo en el Galaxy S más delgado hasta la fecha. Comparado con los 7,2 mm del S25 estándar o los 8,2 mm del Ultra, el Edge parece casi de ciencia ficción.

Y con 163 gramos de peso, es también uno de los más livianos, a pesar de su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. En resumen: es grande, pero no lo parece.

2. Delgadez no significa fragilidad

Que sea fino no quiere decir que sea frágil. El S25 Edge está armado con un marco de titanio y una trasera protegida con Gorilla Glass Ceramic 2, una versión mejorada que promete más resistencia frente a caídas y rayones.

Además, cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo y viene en tres tonos con vibra metálica: Titanium Icyblue, Titanium Silver y Titanium Jetblack.

PUBLICIDAD

3. La cámara es potente, aunque con un pequeño “pero”

La estrella del módulo es una lente principal de 200 MP, la misma que lleva el S25 Ultra. También incluye una ultra gran angular de 12 MP y una selfie de 12 MP. Lo que no vas a encontrar es un teleobjetivo dedicado.

Aun así, se defiende con un zoom óptico 2x mediante recorte del sensor, grabación en 8K, y todo respaldado por el motor ProVisual Engine potenciado con IA.

4. Rendimiento de primera línea

El Edge no escatima en potencia: llega con Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB de RAM, y todas las funciones IA de la línea Galaxy, como Audio Eraser, Generative Edit y Now Brief.

Y sí, también promete siete años de actualizaciones de Android y seguridad, igual que sus hermanos mayores.

5. Batería: ¿suficiente para todo el día?

Acá viene la duda del millón. Con su diseño delgado, el Edge trae una batería de 3900 mAh (similar a la del S25 estándar), pero tiene que alimentar una pantalla más grande.

Samsung asegura que durará todo el día, aunque eso está por verse en pruebas reales. La buena noticia es que incluye carga rápida de 25 W con cable, 15 W inalámbrica y 7,5 W inversa, igual que el resto de la serie.

Te puede interesar: [Un Pixel 8 se quedó cuatro días flotando en un jacuzzi: Esto fue lo que le pasó]

¿Vale la pena?

Con un precio de partida de $1,099.99 / £1,099 / AU$1,849, el Galaxy S25 Edge no es barato. Pero si valoras el diseño liviano, el estilo minimalista y una buena dosis de potencia, puede ser el Galaxy ideal para ti.