One UI 8 podría alcanzar un nuevo record en el límite de memoria virtual en algunos smartphones Samsung

Desde que Samsung lanzó One UI, su capa de personalización sobre Android no ha parado de mejorar. Con cada nueva versión, no solo se afina el diseño o se suman funciones de calidad de vida, sino que también se potencian aspectos más técnicos como el rendimiento y la gestión de memoria.

Y ahora, con la llegada de One UI 8, podríamos estar ante un salto considerable en una función que muchos usuarios de Galaxy ya usan: RAM Plus.

¿Qué es RAM Plus y por qué ahora importa más que nunca?

RAM Plus es la solución de Samsung que convierte una parte del almacenamiento interno del dispositivo en memoria virtual, permitiendo mantener más apps abiertas en segundo plano sin forzar la RAM física. Cuando debutó en 2021, el límite era de apenas 4 GB.

Luego lo subieron a 8 GB. Pero si lo que se ha filtrado es cierto, One UI 8 podría permitir hasta 12 GB de RAM virtual… e incluso más en ciertos modelos.

El equipo de SamMobile tuvo acceso a una versión temprana de One UI 8 corriendo en el próximo Galaxy Z Flip 6, y detectaron que ahora existe la opción de sumar 12 GB de RAM virtual —el mismo valor que la RAM física del equipo.

Eso deja la puerta abierta a que dispositivos con 16 GB de RAM física, como algunos Galaxy Ultra, puedan subir hasta los 16 GB de RAM Plus.

¿Todos podrán usarlo?

No tan rápido. Samsung sigue atando la cantidad de RAM virtual disponible a la cantidad de RAM física del dispositivo. Así que si tu Galaxy tiene 8 GB o menos, olvídate de activar los 12 GB de RAM Plus: ese tope solo aparecerá en los dispositivos más potentes.

Esto tiene sentido, ya que usar almacenamiento como RAM no es tan eficiente como usar RAM real, y los beneficios se notan realmente en escenarios donde hay mucha potencia disponible que se puede complementar.

¿Cuándo lo veremos en acción?

Todavía no hay una fecha exacta, pero se espera que Samsung comience el programa beta de One UI 8 con el lanzamiento de sus nuevos plegables este verano. Y si sigue la tradición, no pasará mucho tiempo hasta que otros modelos Galaxy —como la serie S y Fold— empiecen a recibir la actualización también.

Con mejoras como esta en el horizonte, todo apunta a que One UI 8 no solo será una actualización visual o de seguridad, sino también una gran aliada para quienes quieren más potencia sin tener que cambiar de teléfono.