WhatsApp sale a defender el círculo azul de Meta que ahora ves en todos lados

Si has abierto WhatsApp últimamente y viste ese nuevo círculo azul en tu pantalla preguntándote “¿y esto qué es?”, no estás solo. Resulta que Meta lanzó su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, en más países de Europa, Reino Unido y Australia, y la reacción no ha sido precisamente una fiesta.

Los usuarios no tardaron en correr a Reddit y otras redes para quejarse de que no hay forma de desactivar la función.

Ante todo el revuelo, WhatsApp decidió romper el silencio y, en un comunicado a la BBC, explicó que cree que “ofrecer estas opciones es positivo” y que, como siempre, “escuchan los comentarios de la comunidad”. Básicamente, comparan el círculo azul con otras funciones fijas como los canales: está ahí para quedarse.

Eso sí, aclararon que el asistente no tiene acceso a tus chats personales, ni con tus amigos ni con tu familia. Meta explica que Meta AI solo puede leer lo que le compartes directamente en su propio chat. Pero, aun con esta aclaración, las dudas sobre la privacidad siguen dando vueltas.

Una pequeña oferta de paz: “Privacidad avanzada del chat”

Sabiendo que el tema no se iba a enfriar solo, WhatsApp anunció una nueva herramienta para intentar calmar los ánimos: Privacidad avanzada del chat.

Con esta función, podrás limitar qué tanto pueden compartir tus contactos con otras apps o herramientas de IA. Al activarla, tus amigos no podrán exportar chats, ni descargar automáticamente fotos y videos, ni usar lo que dices en esas conversaciones para alimentar otras IA.

No es que puedas desaparecer el círculo azul, pero al menos podrás ponerle algunos candados.

Para activarlo, bastará con tocar el nombre del chat y buscar la opción de Privacidad avanzada del chat. WhatsApp también prometió que esta es solo la primera de varias medidas de protección que llegarán pronto.

¿La gente odia realmente Meta AI?

La respuesta, como casi siempre, es: depende. Una encuesta reciente en el canal de WhatsApp de TechRadar mostró que el 42% de los usuarios dijeron que “jamás tocarían” el círculo azul.

Pero otro 41% admitió que “quizás, de vez en cuando” le darían clic, y un 17% dijo que planeaban usar Meta AI de forma habitual, casi como lo harían con ChatGPT.

Así que puede que el círculo azul todavía no conquiste todos los corazones, pero quién sabe… Tal vez dentro de unos meses estemos todos dependiendo de Meta AI para responderle a nuestra tía en el grupo familiar.