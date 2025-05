¿Aburrido de escuchar las mismas canciones en Spotify? Ahora puedes “posponerlas”

En la era del streaming, tener millones de canciones al alcance no evita que, a veces, uno termine escuchando las mismas cinco en bucle. Y lo peor: esas cinco canciones terminan agotadas, como si ya no tuvieran alma.

Pero Spotify parece haber escuchado las súplicas silenciosas de quienes aman una canción… pero también quieren un descanso.

La plataforma está probando una nueva función que permite “posponer” una canción durante 30 días, para que deje de aparecer en tus recomendaciones. Así, puedes tomar un respiro sin tener que eliminarla o fingir que ya no te gusta.

Cómo funciona el botón de “descanso musical”

La idea es simple: si hay una canción que suena demasiado seguido en tus listas recomendadas, podés presionar un botón que la pone en pausa por un mes. No se elimina de tu biblioteca, ni se borra de tus playlists.

Solo deja de colarse en cada recomendación personalizada que Spotify te sugiere. Perfecto para reenamorarte más adelante, cuando ya no te persiga.

Eso sí: el descanso afecta solo a tus recomendaciones, no necesariamente a listas de reproducción creadas por otros usuarios o al algoritmo global. Es decir, no hay garantía de que no la escuches en una playlist pública, pero al menos tus algoritmos estarán respirando aliviados.

Exclusiva para usuarios Premium (por ahora)

La función está disponible inicialmente para los usuarios Premium, como parte de una fase de prueba. Según Spotify, los usuarios gratuitos también la recibirán “pronto”, aunque sin una fecha concreta por ahora. Habrá que esperar y ver si este descanso auditivo también se democratiza.

¿Y si la canción ni siquiera te gustaba?

En paralelo, Spotify también está actualizando el botón “Ocultar”, ideal para cuando no se trata de una canción sobreexpuesta sino directamente de una que nunca quisiste escuchar.

Esta opción permite evitar que una canción vuelva a sonar dentro de una playlist que no podés editar, como las creadas por Spotify o por otros usuarios. Es una solución más definitiva, útil para esos temas que ni en sueños querés volver a cruzarte.

Una pausa necesaria para seguir disfrutando

Spotify sabe que el amor por una canción puede morir de exceso de exposición. Con esta nueva herramienta, la plataforma busca dar un poco más de control al usuario, sin obligarlo a hacer limpieza extrema. Es una solución práctica para seguir disfrutando la música sin hartarse de ella.

Porque a veces, todo lo que una canción necesita para volver a brillar… es un poco de silencio.