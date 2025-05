¿Por qué los Echo Dot de Alexa tienen tantas luces y que significan?

Los dispositivos Echo, como el popular Echo Dot, no solo responden con voz: también hablan con luces. Y para quien acaba de comprar uno, esas luces pueden parecer una discoteca de ciencia ficción. ¿Una luz amarilla? ¿Un anillo rojo fijo? ¿Eso es bueno… o está a punto de explotar?

Tranquilidad. Cada color tiene un significado, y entenderlos es clave para saber qué está pasando con el asistente de Amazon.

Afortunadamente, una vez que se aprende este código cromático, todo tiene más sentido. Desde notificaciones y errores hasta llamadas entrantes, Alexa usa su anillo de luz para decirte exactamente qué está haciendo… sin decir nada.

Luz amarilla intermitente: notificaciones pendientes

Una de las luces más frecuentes y, al principio, más confusas. Cuando el Echo Dot muestra una luz amarilla pulsante, suele ser porque Alexa tiene algo para decir: una notificación pendiente o un recordatorio que pasó de largo.

Muy común si acaba de llegar un paquete de Amazon o si está por enviarse un pedido de “Suscríbete y ahorra”. Solo basta con decir:“Alexa, dime mis notificaciones”, y la luz amarilla desaparecerá luego de que Alexa lea los mensajes.

Si no interesa escucharlas, se puede optar por:“Alexa, elimina todas mis notificaciones”.

Luz roja fija: micrófono silenciado o error de conexión

Cuando el anillo se pone rojo de forma constante, lo más probable es que el micrófono haya sido silenciado. Esto ocurre al presionar el botón correspondiente en la parte superior del dispositivo. Volver a presionarlo desactiva el modo y apaga la luz roja.

Pero si nadie tocó el botón y aún así aparece la luz, podría indicar un problema: Alexa no puede conectarse a Internet o está experimentando un error.

Luz azul con segmento celeste girando: Alexa está escuchando

Cada vez que se activa Alexa, ya sea por voz o por botón, aparece un anillo azul con un segmento celeste que apunta hacia donde viene la voz. También puede verse mientras Alexa procesa lo que se dijo o durante una actualización de software.

En resumen: si el anillo está azul, Alexa está en acción.

Luz naranja giratoria: configuración o problemas de conexión

Esta luz aparece durante la configuración inicial del dispositivo. Si el Echo Dot no es nuevo pero sigue mostrando luz naranja, significa que está intentando reconectarse al Wi-Fi, generalmente tras un corte de red o un reinicio.

Luz verde: llamadas en curso o entrantes

Una luz verde intermitente indica que hay una llamada entrante. Se puede aceptar diciendo:“Alexa, contesta”, o rechazar con:“Alexa, ignora”.

Si la luz verde gira en lugar de parpadear, quiere decir que la llamada ya está en curso. Se finaliza simplemente con:“Alexa, cuelga”.

Luz púrpura: modo “No molestar” o error de configuración

Un destello púrpura breve aparece cuando el Echo está en modo No molestar, útil para bloquear llamadas y notificaciones durante ciertas horas. Una luz púrpura fija, en cambio, puede señalar un fallo durante la configuración de red Wi-Fi.

Luz blanca giratoria: modo “Ausente” activado

Si el usuario activó el modo Ausente mediante Alexa Emergency Assist, verá un anillo blanco girando. Para desactivarlo, basta con decir:“Alexa, estoy en casa”.

Otra ocasión donde aparece esta luz blanca es al ajustar el volumen del dispositivo.

¿Se pueden apagar completamente las luces?

No del todo. El anillo de luz no se puede desactivar por completo, pero se puede reducir su presencia activando el modo No molestar. Esto impide que Alexa interrumpa con notificaciones visuales, aunque las alarmas y temporizadores seguirán funcionando.

Se puede configurar desde la app de Alexa: