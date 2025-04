¿La guerra de las gafas inteligentes? Meta XR saldría a la venta antes de las AR de Apple

La batalla por nuestras caras ya empezó, y todo indica que se va a poner muy buena. Según nuevos rumores, Meta está a punto de lanzar sus gafas inteligentes de realidad aumentada (RA) antes de que Apple siquiera termine de calentar motores.

Y aunque Apple tiene potencial de sobra, Meta le estaría llevando varios cuerpos de ventaja... por ahora.

La info viene del siempre confiable boletín PowerOn de Mark Gurman (sí, el de Bloomberg), donde reveló algunos detalles jugosos sobre lo que se traen entre manos las dos compañías gigantes.

¿Qué sabemos de las gafas de Meta?

Según Gurman, las gafas de Meta serán como las actuales Ray-Ban inteligentes, pero con pantalla incorporada, un precio nada amigable (más de $1,000 USD) y, si todo sale bien, un lanzamiento para octubre de 2025.

Ojo, Meta ya está apretando a su equipo para llegar a tiempo, con horas extra y fines de semana incluidos.

Si se retrasan, no hay una fecha clara de respaldo, pero se espera que sea más cerca de 2025 que de 2026. (Crucemos los dedos, por el bien de los empleados y de nuestro hype).

¿Y qué pasa con Apple?

Mientras tanto, Apple trabaja en su propio dispositivo inteligente conocido como “N50”. Según Gurman, será una especie de “asistente ambiental” capaz de analizar lo que te rodea y darte info útil... pero no sería RA completa todavía.

El problema es que Apple parece ir con muuucha calma. Si su dispositivo sale en 2027, podría coincidir justo cuando Meta lance sus gafas de RA completa, dejándolos un paso atrás apenas al empezar. Y en tecnología, llegar tarde puede ser letal.

Análisis: ¿se viene una pelea épica o una carrera perdida?

Apple ha demostrado que puede entrar tarde a un mercado (como con el Apple Watch o los AirPods) y aún así arrasar, combinando funcionalidad y moda. Pero si Meta, Google, Snap y compañía se adelantan y logran que las gafas inteligentes realmente sean algo “cool” y útil, a Apple le va a costar más recuperar terreno.

Además, las actuales Ray-Ban Meta ya son un exitazo, y a $299 USD son muchísimo más accesibles que cualquier cosa que Apple podría lanzar. Agregar una pantalla podría ser el siguiente gran salto... o un extra que no muchos estén dispuestos a pagar si las apps no acompañan.

En todo caso, si Meta y Google consiguen que sus nuevas gafas XR sean tan útiles como las Snap Spectacles en su momento, podríamos ver un verdadero cambio cultural en el uso de dispositivos portátiles.

La guerra de las gafas inteligentes apenas comienza, y como en todo buen shonen, el verdadero combate todavía no empieza. ¿Team Meta, Team Apple... o te vas a esperar a ver qué locura lanza Google?