¿No sabes como elegir el cable USB-C que necesitas? Acá seis cosas a considerar

El conector USB-C está en todos lados: celulares, laptops, tabletas, consolas… Y aunque es muy práctico, no todos los cables que lo usan funcionan igual. Hay diferencias en velocidad, calidad y seguridad. Si estás por comprar uno, aquí van seis puntos clave para ayudarte a elegir el correcto.

1. Cuidado con las marcas desconocidas

Sí, esos cables baratísimos que encuentras en tiendas online pueden funcionar, pero también pueden salir mal. Algunos no cumplen con los estándares mínimos y hasta podrían dañar tu cargador o dispositivo. Si vas por marcas reconocidas como Anker, Ugreen, JSAUX o Belkin, es mucho más probable que compres algo confiable.

2. Mejor USB-C a USB-C

Si tu cargador y tu dispositivo lo permiten, elige siempre un cable con conectores USB-C en ambos extremos. Los cables USB-C a USB-A son más lentos y menos potentes. Los USB-C a USB-C pueden cargar más rápido y transferir datos con mayor velocidad. Así de simple.

3. Thunderbolt y USB4 son buena idea

Estos cables no solo ofrecen mejor rendimiento, también pasan por controles de calidad más estrictos. Incluso si no necesitas tanta velocidad, suelen estar mejor construidos y duran más. Si puedes, vale la pena invertir un poco más.

4. Fíjate en el peso

Puede sonar raro, pero un cable más pesado suele tener mejor calidad. Los materiales internos son más robustos, lo que mejora el rendimiento y la durabilidad. Si compras en línea, busca el peso en la descripción. Si es muy liviano, tal vez no sea la mejor opción.

5. Evita los adaptadores magnéticos genéricos

Aunque parezcan prácticos, muchos adaptadores magnéticos de terceros no están bien diseñados. Pueden dejar pines expuestos, causar chispazos o dañar tu equipo. Si no son de marcas confiables o diseñados específicamente para tu dispositivo, mejor no los uses.

6. Si es viejo, es mejor cambiarlo

Ese cable que tienes guardado desde hace años puede parecer útil, pero tal vez no sea seguro. Los cables más antiguos no siempre manejan bien la energía o los datos. Y algunos, directamente, pueden dañar tus dispositivos. Si dudas, mejor reemplazarlo.

