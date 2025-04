Edge está mejorando: Sus optimizaciones lo han hecho bastante más rápido

Microsoft Edge no suele ser el protagonista en las conversaciones sobre navegadores, pero eso podría estar a punto de cambiar. En su última actualización, el navegador de Microsoft dio un salto bastante notable en velocidad y rendimiento, lo que podría hacerlo mucho más atractivo para quienes aún dudaban en adoptarlo.

Según un post del blog oficial de desarrollo de Microsoft Edge, la versión 134 (disponible desde marzo) logró ser hasta un 9 % más rápida que las versiones anteriores, de acuerdo con las pruebas del Speedometer 3.0.

Este benchmark mide cómo responde el navegador en situaciones de uso cotidiano, como la carga de páginas o el manejo de apps web, simulando interacciones reales.

¿Qué significa esto en la práctica?

Los datos muestran que:

El tiempo de carga de páginas web se redujo entre un 5 % y 7 % .

se redujo entre un . El tiempo de inicio del navegador bajó en un 2 % .

bajó en un . El rendimiento general mejoró entre un 3 % y 9 %, dependiendo del dispositivo.

Puede que estos números no suenen revolucionarios, pero si usas el navegador todos los días para trabajar, estudiar o simplemente procrastinar en paz, esos segundos de mejora se suman.

¿Y qué más ha cambiado en Edge?

Además de las optimizaciones bajo el capó, Microsoft ha seguido reforzando Edge con funciones que lo diferencian del resto:

Protección contra scareware integrada: para que no caigas en trampas que te piden “descargar urgentemente un antivirus”.

integrada: para que no caigas en trampas que te piden “descargar urgentemente un antivirus”. Game Assist : ofrece sugerencias en tiempo real mientras juegas, ideal para los más competitivos.

: ofrece sugerencias en tiempo real mientras juegas, ideal para los más competitivos. Soporte para Xbox Cloud Gaming mejorado: con un complemento que mejora la fluidez al jugar directamente desde el navegador.

Entonces, en resumen

Puede que Edge no haya sido tu primera opción, pero con estas mejoras, está claro que Microsoft no se está quedando atrás. Si ya lo usas, actualízalo cuanto antes. Y si no lo usas… tal vez sea momento de darle una segunda oportunidad.