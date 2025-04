¿Qué pasa si no enciendes tu teléfono con Android en tres días o más?

Una nueva función de seguridad está llegando silenciosamente a los teléfonos Android, y puede tomarte por sorpresa si eres de los que deja su celular apagado o sin desbloquear por varios días. A partir de la versión 25.14 de los Servicios de Google Play, tu dispositivo Android se reiniciará automáticamente si permanece bloqueado durante tres días seguidos.

¿La razón? Seguridad. Y no, no se trata de un reinicio completo que borra todo, sino de un reinicio rápido que pone al equipo en un modo especial llamado “Antes del primer desbloqueo” (o BFU, por sus siglas en inglés).

En este estado, tus datos siguen seguros, pero no podrás acceder al teléfono con tu huella dactilar ni reconocimiento facial. Tendrás que meter tu código PIN como en los viejos tiempos.

¿Por qué harían esto?

La lógica detrás de este reinicio por inactividad es evitar que alguien con acceso físico a tu teléfono pueda intentar eludir medidas de seguridad.

Si alguien roba tu teléfono y espera que “se le pase” algún candado o biometría, este reinicio lo frena en seco, ya que solo se puede volver a usar ingresando el PIN.

Apple ya tiene algo similar desde hace tiempo. En iOS 18.1, los iPhone se reinician automáticamente si permanecen bloqueados por cuatro días. Ahora, Android sigue los mismos pasos, aunque con un plazo más corto: solo tres días.

¿A quién afecta esto?

De momento, la función está pensada para teléfonos y tabletas Android. No se aplicará a otros dispositivos como Android Auto, TV o relojes con Wear OS. También se desconoce si esta nueva funcionalidad será activada por defecto en todos los equipos o si el usuario podrá desactivarla.

Google no ha dado detalles sobre la fecha de despliegue ni los modelos específicos compatibles, pero como ocurre con muchas funciones nuevas en Android, podría tardar una o dos semanas en activarse globalmente.

¿Y si me pasa a mí?

Lo más probable es que solo veas un mensaje pidiéndote tu PIN al encender el dispositivo, sin mucha explicación.

Así que si tu teléfono no ha estado encendido en unos días y al volver a prenderlo no reconoce tu huella o tu cara, no entres en pánico: simplemente fue reiniciado por esta nueva función de seguridad.

Para la mayoría de los usuarios esto no será un problema, ya que solemos usar nuestros teléfonos a diario. Pero si eres de los que guarda el celular viejo como respaldo o deja una tablet olvidada en un cajón durante días, podrías llevarte una sorpresa.

Y si te olvidás cuál era el PIN... bueno, ahí sí la cosa se complica.