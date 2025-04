Ya puede usar Apple Más en Android: ¿Cómo está funcionando?

Durante años, el ecosistema de Apple ha sido casi un club exclusivo. Si no tenías un iPhone, muchas de sus herramientas y servicios simplemente no estaban disponibles para ti. Pero las cosas están empezando a cambiar, al menos un poco: Apple Maps ahora se puede usar desde Chrome en Android.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Estas populares piezas musicales de la tecnología se conservarán en el Congreso de los Estados Unidos]

Sí, aunque suene raro, es cierto. Y aunque la experiencia aún no es perfecta, es un paso bastante interesante en la apertura (relativa) de Cupertino.

¿Apple Maps en Android? Ahora sí, pero con truco

Apple Maps lleva un tiempo disponible en la web, pero hasta hace poco solo funcionaba bien en computadoras o navegadores compatibles. Si intentabas abrirlo en Chrome móvil desde Android, básicamente te quedabas mirando una pantalla inútil.

Eso cambió esta semana, ya que Apple eliminó la URL beta.maps.apple.com y ahora la plataforma puede abrirse directamente desde Android.

Claro, aún hay una etiqueta “beta” flotando en la interfaz —porque Apple no da puntada sin hilo—, pero ya no necesitas un iPhone o una Mac para curiosear en sus mapas.

¿Qué se puede hacer desde Android?

La respuesta corta: explorar, pero con limitaciones. La versión móvil no es tan fluida ni rica en funciones como la de escritorio. Por ahora, no hay soporte para Look Around (la alternativa de Apple a Street View), y la navegación giro a giro todavía deja que desear.

PUBLICIDAD

También hay pequeños tropiezos en la experiencia táctil que delatan que esto aún no fue pensado completamente para usuarios móviles de Android.

Aun así, si estás buscando direcciones, visualizando rutas o simplemente explorando ciudades y calles desde otro ángulo que no sea el de Google Maps, Apple Maps desde Chrome móvil ya es una opción viable.

¿Por qué querrías usar Apple Maps en lugar de Google Maps?

Buena pregunta. En general, Google Maps sigue siendo más completo, más integrado y más fácil de usar en Android. Pero Apple Maps tiene algunos ases bajo la manga: en escritorio, por ejemplo, Look Around ofrece transiciones mucho más suaves y estéticamente cuidadas que Street View.

Además, en ciertas zonas, sus visualizaciones 3D y nivel de detalle son sorprendentemente buenos.

Si estas características terminan aterrizando en la versión móvil web (y funcionando bien), Apple podría empezar a ganar algo de terreno incluso entre usuarios de Android que quieren otra perspectiva o simplemente no están casados con Google.

¿Es esto el inicio de una Apple más abierta?

No exactamente, pero sí muestra que Apple está dispuesta a abrir un poco más su ecosistema —al menos en lo que respecta a servicios que no comprometen directamente la venta de hardware—. Puede ser una forma de seguir ganando relevancia fuera del mundo iOS, sin comprometer el modelo de negocio.

Te puede interesar: [OpenAI contrademanda a Elon Musk en términos muy poco amigables]

Por ahora, Apple Maps en Android sigue siendo más una curiosidad útil que una alternativa real a Google Maps. Pero el hecho de que esté ahí, disponible, ya es una señal interesante. Quién sabe, quizás algún día incluso puedas pedir direcciones en Siri desde tu Galaxy. Bueno… quizá eso es ir demasiado lejos.