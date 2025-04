Mozilla lanzaría un nuevo servicio para sus usuarios

Parece que Thunderbird, ese cliente de correo que muchos conocimos cuando buscábamos una alternativa a Outlook o simplemente queríamos sentirnos un poco más hackers, está por dar un gran paso.

Mozilla, el equipo detrás de Firefox y otras herramientas de código abierto, quiere que Thunderbird deje de ser solo “ese cliente de correo que usás si sabés de Linux” y se convierta en un ecosistema completo de productividad.

La novedad tiene nombre y apellido: Thunderbird Pro. Y sí, el plan incluye que puedas tener tu propia dirección de correo electrónico @thundermail.com, lo cual suena como algo salido directamente de 2006 pero que, admitámoslo, tiene onda.

¿Qué trae Thunderbird Pro?

El servicio no se va a limitar a darte un email con dominio cool. Mozilla quiere armar un paquete que compita con los grandes (cof cof, Gmail), pero con un enfoque distinto: cero rastreo, cero anuncios, y mucho código abierto. ¿Qué incluirá?

Un programador de citas , para que no sigas anotando reuniones en servilletas.

, para que no sigas anotando reuniones en servilletas. Herramientas para compartir archivos , porque adjuntar 17 screenshots ya no da.

, porque adjuntar 17 screenshots ya no da. Thunderbird Assist, una ayuda potenciada con inteligencia artificial que (esperamos) no va a responderte con “no entendí tu pregunta, por favor sé más específico”.

¿Es gratis? ¿Cuánto cuesta?

Acá viene lo interesante: habrá una versión gratuita y otra de pago. Mozilla no quiere que nadie se quede afuera, pero también reconoce que hay funciones premium que podrían valer la pena. Lo que aún no se sabe es cuánto costará ni exactamente cuándo estará disponible.

Todo esto está en desarrollo, pero ya podés sumarte a la lista de espera si te gusta ser de los primeros en probar cosas nuevas (o si simplemente querés asegurar tu dirección @thundermail.com antes de que alguien se lleve la tuya).

Un correo con filosofía

Ryan Sipes, director de Thunderbird, lo dijo sin rodeos: “Esto debería haber existido hace diez años… pero bueno, más vale tarde que nunca”.

Y no podemos culparlo: si Mozilla logra lanzar un servicio que ofrezca una buena experiencia sin vender tu alma a los algoritmos publicitarios, más de uno va a estar dispuesto a cambiar de bando.

¿Vale la pena?

Eso depende. Si sos de los que usan Gmail desde siempre y no te molesta recibir anuncios de pasajes a Madrid solo porque buscaste “paella” una vez, tal vez no sea para vos. Pero si querés probar algo nuevo, libre, y con un poco más de corazón open source, Thunderbird Pro podría ser ese cambio que no sabías que necesitabas.