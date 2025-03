Al fin llegan las herramientas de IA para fondos en Google Meet: ¿Cómo funcionan?

Las videollamadas de trabajo pueden ser una lotería visual. Un día te ves profesional con un fondo elegante, y al siguiente, tu cámara revela el caos de tu sala de estar. Pero no te preocupes, Google Meet está aquí para salvarte con su última actualización de inteligencia artificial.

Sí, la IA ahora no solo corrige el encuadre de tu cámara, sino que también te ayuda a crear fondos personalizados que harán que parezca que trabajas desde una oficina de lujo... o desde una nave espacial.

Fondos más realistas y con más estilo

Google ha mejorado su herramienta de generación de imágenes para hacer que los fondos sean más nítidos, atractivos y fieles a lo que los usuarios piden. Si antes terminabas con un fondo que parecía sacado de un videojuego pixelado de los 90, ahora puedes esperar algo más pulido y profesional.

Además, han añadido nuevos estilos predefinidos para quienes no quieren perder tiempo diseñando un fondo desde cero. Entre las opciones están: Oficina profesional, Estantería, Sala de estar elegante, Sala de estar acogedora, Playa tropical, Castillo de fantasía y Nave espacial de ciencia ficción.

Así que si alguna vez quisiste hacer una llamada desde un castillo medieval sin moverte de tu silla, ahora es tu momento.

¿Cómo puedes activarlo?

La función ya está en proceso de implementación, pero antes de que puedas usarla, los administradores de Google Workspace deben activarla. No todas las cuentas tienen acceso, ya que está disponible en los niveles Google Workspace Business, Standard y Plus, así como en las versiones Enterprise Standard y Plus.

Si tienes alguno de los complementos Gemini Education o Gemini Business, también podrás acceder a la herramienta.

Más mejoras en Google Meet

Esta actualización se suma a otras herramientas impulsadas por IA en Google Meet, como el encuadre automático, que ajusta tu posición en la pantalla para asegurarse de que estés bien centrado en la videollamada.

Adiós a esos momentos incómodos en los que te das cuenta de que solo se ven la mitad de tu cara y tu silla giratoria.

Con estos cambios, Google Meet sigue apostando por la IA para hacer que las reuniones sean más profesionales (y menos vergonzosas). Ahora solo falta que nos ayude a inventar excusas creíbles para salir temprano de las videollamadas.