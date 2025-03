¿Se viene un The Last Of Us 3 o la segunda entrega sería la última? Esto es lo que se sabe

Los rumores sobre The Last of Us 3 han sido como un zombi del juego: nunca mueren del todo. Sin embargo, Neil Druckmann, el cerebro detrás de la saga y copresidente de Naughty Dog, acaba de darnos una de cal y otra de arena.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Se oficializa remasterizacón de Tony Hawk Pro Skater 3 y 4: ¿Qué otros juegos han sido traídos de vuelta en los últimos años?]

En una entrevista reciente, dijo que el segundo juego podría haber sido el último, lo que dejó a los fans en un limbo existencial. Pero, antes de entrar en pánico y lanzar el mando contra la pared, veamos qué significa realmente esto.

¿Druckmann nos acaba de romper el corazón?

En declaraciones a Variety, Druckmann comentó que la serie de HBO podría ser la última vez que veamos la franquicia. Si eso te suena como un golpe bajo, tranquilo, que aún hay esperanza.

En otras entrevistas, Druckmann ya mencionó que tenía ideas para una tercera entrega, aunque todavía no estaba trabajando en ella. Naughty Dog tiene las manos ocupadas con su nueva IP de ciencia ficción, Intergalactic: The Heretic Prophecy. La franquicia ha sido un éxito gigantesco y PlayStation no es precisamente conocida por dejar dinero sobre la mesa.

En otras palabras, The Last of Us 3 no está confirmado, pero tampoco podemos descartarlo todavía.

¿Por qué es tan importante un tercer juego?

Desde su lanzamiento en 2013, The Last of Us se convirtió en uno de los juegos más aclamados de la historia, y su secuela solo aumentó el impacto (y la polémica).

La serie de HBO ha llevado la franquicia a otro nivel, convirtiéndola en un fenómeno global. Y con una tercera y aparentemente última temporada en camino, la historia de Ellie sigue siendo un tema de conversación.

PUBLICIDAD

Pero sin un nuevo juego anunciado, los fans están con la incertidumbre de si esto es realmente el gran final o solo una pausa.

Entonces, ¿qué está haciendo Naughty Dog en este momento?

Aparte de hacernos sufrir con la falta de confirmación sobre TLOU 3, el estudio está metido de lleno en Intergalactic: The Heretic Prophecy, un juego de ciencia ficción que suena épico, pero que nos deja con las ganas de saber más sobre Ellie y compañía.

Para rematar, Naughty Dog también canceló el modo multijugador de The Last of Us, lo que dejó a los jugadores con ganas de más contenido en este universo.

¿Hay esperanza para The Last of Us 3?

A pesar de todo, hay buenas razones para creer que TLOU 3 sigue siendo una posibilidad real.

La saga es demasiado grande como para desaparecer sin más.

como para desaparecer sin más. Druckmann ha dicho que tiene ideas , solo que aún no las ha desarrollado por completo.

, solo que aún no las ha desarrollado por completo. Naughty Dog se toma su tiempo con los juegos. Recordemos que The Last of Us Part 2 tardó siete años en llegar.

Conclusión: ¿se viene o no se viene?

Por ahora, The Last of Us 3 no está en desarrollo, pero eso no significa que la franquicia haya llegado a su fin. Con la serie de HBO en producción y Naughty Dog ocupado con otros proyectos, es probable que aún tengamos que esperar bastante para ver una nueva entrega.

Te puede interesar: [Marvel Rivals y Overwatch 2: ¿Realmente existe espacio en el mercado para ambos juegos?]

Así que, paciencia. Y si de verdad no puedes esperar, siempre puedes volver a jugar los anteriores mientras te preparas emocionalmente para lo que venga.