Se oficializa remasterizacón de Tony Hawk Pro Skater 3 y 4: ¿Qué otros juegos han sido traídos de vuelta en los últimos años?

Si creciste tratando de hacer trucos imposibles en Tony Hawk’s Pro Skater, tenemos buenas noticias: THPS 3+4 está de vuelta. Después de meses de rumores, se confirmó que la remasterización llegará el 11 de julio a PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Switch.

Además de traer todos los parques de los juegos originales, incluirá uno nuevo llamado Waterpark y sumará skaters modernos como Yuto Horigome, Rayssa Leal y Zion Wright. Y sí, también estará en Game Pass desde el primer día, así que los fans del skate tienen razones para celebrar.

Remakes y remasters que nos han hecho revivir la gloria del pasado

Pero THPS no es el único clásico que ha vuelto con una nueva cara en los últimos años. La nostalgia está en su mejor momento y aquí te traemos los mejores remasters y remakes que han revivido la magia de los videojuegos:

1. Resident Evil 2, 3 y 4 – El terror nunca se vio tan bien

Capcom decidió hacer las cosas bien y trajo de vuelta sus clásicos con gráficos de infarto y jugabilidad mejorada.

Resident Evil 2 (2019) nos devolvió la claustrofobia del Raccoon City Police Department con gráficos realistas y una atmósfera aún más aterradora.

nos devolvió la claustrofobia del Raccoon City Police Department con gráficos realistas y una atmósfera aún más aterradora. Resident Evil 3 (2020) nos dejó corriendo de Nemesis en alta definición.

nos dejó corriendo de Nemesis en alta definición. Resident Evil 4 (2023) le dio nueva vida al legendario juego de acción y terror con una jugabilidad renovada.

Básicamente, si eres fan de los zombies y los sustos, esta trilogía es imperdible.

2. Final Fantasy VII Remake – El regreso más épico

Este no es solo un remaster, es una reimaginación completa. Square Enix tomó el clásico de 1997 y lo convirtió en una experiencia moderna con combate dinámico y gráficos impresionantes.

El juego fue tan ambicioso que lo dividieron en varias entregas, con Final Fantasy VII Rebirth continuando la historia en 2024. Si alguna vez soñaste con ver Midgar en ultra HD, este es el juego que estabas esperando.

3. The Last of Us Part I – Porque aún no hemos llorado suficiente

Si pensaste que The Last of Us ya se veía increíble en PS4, Naughty Dog dijo: “espera, podemos hacerlo mejor”.

La remasterización para PS5 y PC mejoró modelos, animaciones y rendimiento, haciendo que la historia de Joel y Ellie se sienta más realista y dolorosa que nunca. También sirve para hacer que tus amigos que nunca jugaron el original sufran contigo.

4. Dead Space – El regreso del horror espacial

En 2023, EA nos trajo de vuelta Dead Space con gráficos renovados y un sonido tan inmersivo que escuchar los pasillos del USG Ishimura te pone los pelos de punta. Si no jugaste el original, esta es la mejor versión para conocerlo. Y si ya lo jugaste, prepárate para sufrir otra vez.

5. Metroid Prime Remastered – Samus en HD

Nintendo decidió darle un cariño especial a Metroid Prime, mejorando gráficos, controles y rendimiento. La exploración en Tallon IV nunca se había visto tan bien, y ahora puedes jugar con controles modernos que hacen que la experiencia sea aún más fluida.

Es la excusa perfecta para revivir uno de los mejores Metroid de la historia.

6. The Legend of Zelda: Link’s Awakening – El remake más adorable

Nintendo convirtió el clásico de Game Boy en un juego con un estilo visual encantador, como si fuera un diorama en miniatura. Es el mismo Zelda de siempre, pero más bonito y con algunos ajustes modernos que hacen que la aventura sea aún más divertida.

7. Persona 3 Reload – Vuelve el mejor simulador de vida y mazmorras

Si nunca jugaste Persona 3, esta es tu oportunidad de hacerlo con gráficos renovados, mejores animaciones y una interfaz más pulida. Es un RPG por turnos con historia atrapante y personajes inolvidables, perfecto para perderse durante horas.

¿Qué sigue en la ola de remasters?

Con Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ya confirmado, las apuestas están abiertas sobre qué otro clásico podría volver pronto.

Algunos rumores apuntan a posibles remakes de Silent Hill 2, Metal Gear Solid y más entregas de Final Fantasy. Y con Skate preparando su regreso, el mundo del skate virtual se pondrá interesante.

Lo único seguro es que la nostalgia vende, y si eso significa volver a jugar nuestros favoritos con gráficos mejorados y jugabilidad pulida, bienvenido sea.

¿Cuál de estos remakes te emocionó más? ¿Cuál otro te gustaría ver de vuelta?