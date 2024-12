Starlink Direct to Cell: Entel es la única compañía del mundo que tendrá el servicio en dos países a la vez

Starlink Direct to Cell, es el nuevo servicio de internet satelital que te permitirá acceder a la red de Starlink directo desde tu smartphone, sin la necesidad de tener una antena del servicio. Esta es la principal diferencia con los planes hogar de Starlink y ha generado gran curiosidad entre los usuarios. ¿Llega a Latinoamérica? Si, y por ahora, solo con Entel: para Chile y Perú.

La compañía de Telecomunicaciones de origen chileno llevará este servicio no solo a Chile, sino que también a Perú. Convirtiéndola, de hecho, en la única compañía a nivel mundial que ofrecerá Starlink Direct to Cell en dos países a la vez. Un hito no menor, considerando que en la página oficial de Starlink actualmente aparecen solo 8 países que serán los primeros en acceder a este servicio.

Starlink Telcos

“Un antes y un después”

Conversamos con Matías del Campo, vicepresidente del Mercado Personas de Entel, quien nos señala que “el servicio de internet móvil satelital marcará un antes y un después en la conectividad de nuestros clientes, permitiéndoles mantenerse comunicados en zonas remotas donde actualmente no hay acceso a redes móviles terrestres”.

Entel

Consultado por “cómo” avanzará este proceso, nos explica que “en una primera fase- que se espera para el año 2025- estará habilitada la mensajería; mientras que en una etapa futura se incorporarán servicios de voz y datos”. “Este desarrollo es posible gracias a la alianza comercial firmada con SpaceX, un socio estratégico que actualmente se encuentra trabajando en el despliegue de los satélites que soportarán el servicio”, añadió.

Entel x Starlink

Entel es una empresa que siempre ha destacado por la innovación en Chile, y según Del Campo, esta no es la excepción: “Con este servicio pionero en Latinoamérica, reforzamos nuestro compromiso de liderar la conectividad en Chile y Perú. “Acercando las infinitas posibilidades que ofrece la tecnología, apostando por la innovación y por mejorar la experiencia de nuestros clientes, trabajando de la mano de uno de los principales actores globales en desarrollo tecnológico”, cerró.