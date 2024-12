Starlink directo al celular: ¿Cómo usar el Internet satelital de Elon Musk?

Starlink lanzó recientemente su servicio de Internet Satelital directo al celular y esto sin duda ha generado muchas dudas al respecto. ¿Cómo funciona? ¿Puedo acceder desde mi smartphone? ¿Ya se puede contratar? ¿Mi celular tiene que tener alguna característica especial para conectarse al satélite? Esta y otras interrogantes han bañado Internet con las dudas que deja la nueva conexión de los satélites de Elon Musk.

Pero si tenías dudas, acá las aclararemos una a una, con un paso a paso. ¿Cómo usar el Internet satelital de Elon Musk? Aquí te indicaremos todo lo que debes saber sobre este nuevo servicio de Starlink.

Internet satelital: ¿Qué es Starlink Direct to Cell?

Primero, te contamos qué es Starlink: una red satelital que cuenta con una constelación de más de 5.000 satélites en unos pocos años, sirviendo el mejor internet a más de 2,3 millones de clientes en todo el mundo.

Ahora, trae un servicio que te permite acceder a ese internet directo desde tu celular (Direct to Cell, significa directo al celular en inglés). Para acceder a sus servicios anteriores, se requiere de una antena propia de Starlink. Sin embargo, para contratarlo no será directo: están haciendo alianzas con compañías telefónicas.

¿Cómo funciona Starlink Direct to Cell?

Suma nuevos satélites a su red. Los satélites Starlink con capacidades Direct to Cell permiten un acceso ubicuo a mensajes de texto, llamadas y navegación dondequiera que se encuentre en tierra, lagos o aguas costeras. Direct to Cell también conectará dispositivos IoT con estándares LTE comunes.

Los satélites Starlink con capacidad Direct to Cell tienen un módem eNodeB avanzado a bordo que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio, lo que permite una integración de red similar a la de un socio de roaming estándar.

¿Necesito un smartphone especial para usar este internet satelital?

No. Direct to Cell funciona con teléfonos LTE existentes dondequiera que puedas ver el cielo. No se requieren cambios en el hardware, el firmware ni las aplicaciones especiales, lo que proporciona un acceso perfecto a texto, voz y datos. Solo necesitas que tenga acceso a 4G y 5G.

Starlink

Paso a paso

Entonces, cómo acceder:

Tener un smartphone con acceso a 4G o 5G

Que el servicio esté disponible en alguna compañía de telefonía en alianza con Starlink en tu país (se sumarán varias en 2025, por ahora solo está autorizado T-Mobile en EE.UU., se espera que pronto lancen sus planes)

Contratar el servicio (aún no se habla de precios, pero los otros planes de Starlink de uso residencial, cuestan alrededor de 100 usd, dependiendo del país)

Por lo que se sabe hasta ahora, la conexión será simple: una vez contratado el servicio, tu smartphone reconocerá la red en automático y se conectará. ¿La gran ventaja? Le dirás adiós a las “zonas sin señal” en todo el mundo.

¿Cómo puedo contratar el servicio de Starlink para smartphones?

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorizó a finales de noviembre la colaboración entre una empresa satelital, SpaceX, con un operador móvil, T-Mobile, para habilitar la conectividad directa a celulares.

Este martes 26 de noviembre, la FCC emitió la orden en la que da luz verde a SpaceX para proporcionar cobertura complementaria desde el espacio dentro de Estados Unidos y operar en ciertas bandas de frecuencias con el propósito de realizar operaciones directas a celulares fuera de EE. UU., usando los satélites de Starlink.

Además, la agencia aprobó que la empresa satelital realice operaciones en las bandas de 1,910 a 1,915 MHz (Tierra-espacio) y 1990 a 1995 MHz (espacio-Tierra), de conformidad con el acuerdo que tiene para trabajar con la red de T-Mobile.

T Mobile

Aún no se puede acceder al servicio, aunque ya se han logrado test de manera exitosa. El primer acuerdo entre Starlink y T-Mobile data del 2022, y en ese entonces, se señaló que los servicios de mensajería de texto, internet móvil y llamadas de voz estarían disponibles entre 2024 y 2025. Así que el próximo año será clave en esta industria.

¿Qué falta? Que T-Mobile lance los planes. ¿Y para los demás? Que las agencias o autoridades que correspondan a tu país autoricen su uso. Por mientras, habrá que ver qué compañías (y de qué países) se quieren sumar a esta nueva tecnología.