La línea del tiempo de The Legend of Zelda: aquí se ubica Echoes of Wisdom

Zelda con la espada misteriosa en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

¿Qué estabas haciendo un 21 de febrero de 1986? Mientras algunos de nuestros lectores tal vez no habían ni nacido, Nintendo había realizado el lanzamiento de la primera edición de las 33 que hasta el momento conforman a una de las sagas más importantes de la historia: The Legend of Zelda. Es sin duda uno de los videojuegos más importantes en la historia del gaming y entre tantas, se ha generado una linea del tiempo extremadamente compleja que se ha nutrido tras el lanzamiento de “Echoes of Wisdom”.

PUBLICIDAD

También te puede interesar: [Review The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | La princesa Zelda como heroína es todo un éxito]

En la leyenda de Zelda, al fin Zelda toma el mando

Este juego representa un capítulo particular en la historia de los videojuegos de Zelda pues aquí, es la misma princesa la que luce como protagonista. Todo a consecuencia de la derrota de Link a manos de Ganondorf en “Ocarina of Time”. Este acontecimiento marca un antes y un después en Hyrule, dando paso a una serie de eventos que culminan con “La decadencia del reino de Hyrule”, previa a la primera entrega de la saga.

Esta entrega nace a consecuencia de la derrota de Ganon, donde Link es arrastrado a una misteriosa grieta que desencadena toda una serie de desapariciones en Hyrule. Con ello, no le queda otra a la princesa Zelda que no sea pelear, por lo que armada con el poder de crear réplicas de objetos, se aventura en el rescate del peleador de Hyrule y restaurar la paz en el reino.

Es importante destacar que la línea temporal de Zelda presenta múltiples bifurcaciones. En el caso de “Echoes of Wisdom”, se sitúa en una rama alternativa donde Link no logra vencer a Ganon. Sin embargo, en la línea temporal donde el héroe triunfa, la historia se divide en dos eras: la infancia y la adultez de Link, dando lugar a títulos como “Majora’s Mask” y “Wind Waker”, respectivamente.

A pesar de este esfuerzo por establecer una línea temporal coherente, el productor de “Echoes of Wisdom”, Eiji Aonuma, ha señalado que una obsesión excesiva por la cronología podría limitar la creatividad de los desarrolladores en futuras entregas.

¿Aún estás pensando en adquirir este videojuego? Entonces nuestra reseña te podría convencer para así saber si Echoes of Wisdom será el videojuego al que le dedicarás tus navidades.