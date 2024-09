Review The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | La princesa Zelda como heroína es todo un éxito

The Legend of Zelda

Un videojuego Zelda, por fin protagonizado por Zelda. ¿Y cuándo “The Legend of Link”? Suele ser el chiste repetido por los fans. Y es que por muchos años, personas confundieron el nombre de los protagonistas de esta historia: Zelda, la princesa que iba a ser rescatada y Link, el héroe del tiempo que la salva de las garras del mal. Pero ahora, Zelda es la heroína en esta nueva aventura. La verdadera “leyenda de Zelda” ha llegado.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sigue la tendencia de este año en Nintendo: transformar a las princesas que eran rescatadas, en las protagonistas de su propia aventura. Y si bien, Princess Peach: Showtime no era el primer juego de la princesa del mundo de Mario (ya había protagonizado otro en portátiles), si se promovió muy al estilo Barbie: “sé lo que quieras ser”.

Porque Peach tenía muchos roles. En el caso de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la resolución de la Princesa Zelda como heroína nos gustó más. Se siente más natural: ella no necesita ser “miles de versiones”. Siendo ella misma, ya es poderosa (no olvidemos que históricamente ya es una gran luchadora, ya sea vestida de Sheik o como ella misma en Super Smash Bros.).

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: Estilo, relato y claves del videojuego

De hecho, si analizamos la vestimenta de la princesa en esta entrega, tiene un accesorio en el cuello que nos recuerda a su vestimenta de Sheik, pero combinado con su clásico vestido de princesa. Un guiño que vimos claramente desde el día uno.

El estilo del videojuego es encantador: un guiño a títulos anteriores. Esto nos confirma que Nintendo además de entregarnos más Zelda 3D (poderosos, más modernos y grandes) también quiere continuar con este estilo, tal vez más modesto, pero con resultados hermosos. Se rescata la clásica perspectiva aérea 2D, de los inicios de la saga, pero con el poder de la tecnología actual.

El relato es simple: Hyrule de nuevo en problemas. En esta oportunidad está siendo consumido por unas extrañas fallas interdimensionales que están apareciendo por todas partes, tragándose sus estructuras y hasta a sus habitantes. ¿Y Link? No está. Así que Zelda debe hacerse cargo y descubrir qué está ocurriendo. Como ven, no es un relato muy potente ni enredado, pero es una historia simple que entretiene: ya lo hemos dicho, la misión principal de un videojuego es entretener.

Jugabilidad y más detalles de la experiencia

Puzzles y exploración son los elementos protagónicos de este título. Pero como todo TLOZ, las peleas con monstruos dan espacio a la acción. Y por eso lo amamos: es un Zelda MUY ZELDA. Un gran mapa para explorar, mazmorras, diálogos, buscar cosas.

Lo que se suma, de las entregas más recientes de este estilo, es que pese a que responde a una estructura de “Zelda antiguo”, hay más libertad de movimiento, y los puzzles tienen varias formas de ser resueltos. ¿Lo que más nos gustó? Zelda espadachina, recargada, fuerte y poderosa.

Porque si de jugabilidad se trata, esta es la joya del título. Recordemos que Link no está, por lo que ella es nuestra mujer poderosa. Tiene un medidor de energía especial para usar “características de él (como armas y obvio, la habilidad con la espada). Habrá que estar atentos a “qué usar” según el rompecabezas que corresponda.

El báculo mágico de Tri

Nos queremos detener en un objeto especial, que nps da un curioso personaje. Se trata de un báculo mágico que nos proporciona un misterioso ser llamado Tri. Con él, podemos memorizar cualquier objeto que emita un brillo dorado. Al hacerlo, se nos abre la posibilidad de crear réplicas de esos objetos: la lista es larga: jarrones, muebles, rocas y mucho más.

Cada réplica tiene un costo de energía: se miden con triángulos dorados que tiene Tri. Sí, no cabe duda que su “nombre” es un guiño a la Trifuerza. Mientras más objetos memoricemos, mayores serán las herramientas que tendremos a nuestra disposición para avanzar y resolver los acertijos. Una vez más, y muy propio de Zelda como saga, la exploración será clave.

De hecho, pasarás varias horas entretenido con las réplicas: entre objetos, monstruos, dan ganas de experimentar con todo. Y como en todo Zelda, hay objetos que usarás siempre, otros a veces, otros solo en ciertas zonas del juego: hermoso.

Escenarios en un Hyrule hermoso

El amado reino de Hyrule (o “hayrul” para quienes lo pronuncian en inglés). El reino se presenta con un de extensión similar a lo visto en títulos como A Link to the Past. Así que sí, hay mucho “mundo”.

El mundo no está dividido en cuadrículas como en las entregas clásicas. Gracias a esto, el mapa está mejor unificado y las transiciones entre zonas resultan más naturales. Rupias, cofres, corazones, materiales para mejorar las armas, minijuegos, misiones secundarias o nuevas réplicas, cada rincón del mapa tiene mucho que ofrecer.

Es por lejos uno de los mejores mapas 2D que hemos jugado. Nos capturó con cada detalle.

A veces nos pareció muy sencillo

Si bien el juego nos encantó, por su arte, por el buen desarrollo de Zelda, su historia, lo mucho que hay para explorar y más, los jefes se nos hicieron demasiado sencillos. Sus patrones de movimiento y batalla fueron muy repetitivos y con unos puntos débiles muy obvios.

En esa misma categoría, podríamos incluir ciertos minijuegos y misiones secundarias, que son entretenidas de hacer, pero demasiado sencillas. Tal vez fueron incluidas para complementar más la historia, sumar horas de juego, etc. Tampoco hay que olvidar que el videojuego es para un público amplio, por lo que el tener cosas más sencillas, permite el acceso a aquellos que o son muy niños, o tal vez no han jugado tanto como nosotros.

Conclusión: joya

Obviamente que desde el primer momento nos recordó al videojuego Link’s Awakening de hace algunos años (el remake). Este aspecto de maqueta, con un arte maravilloso, detalles muy cuidados y animaciones hermosas.

Una imagen nítida, un arte a toda prueba. Banda sonora de culto. El juego logra una experiencia total. Ahora, sabemos que un videojuego de este estilo, generalmente no es como para postularlo a GOTY (Game of The Year) en The Game Awards. Es como si un actor de humor, fuera nominado a mejor actor: nos gusta mucho su trabajo, pero para ese premio se postulan otros competidores más potentes.

Sin embargo, en su categoría, este videojuego es una joya Este primer viaje canónico en solitario de la icónica princesa pasará a la historia como un clásico. Nos trajo a una princesa total, sin que se vea forzado a nada. Si hay que colocarle nota, le damos un 8 de 10. Esos dos puntos menos se enfocan solo en el hecho de que nos pareció demasiado sencillo y que habían algunos detalles repetitivos.

Pero si o si, este es un título que debes tener en tu colección de Nintendo Switch. Disponible desde ya. Y de todas maneras será un título que tendremos presente en las distintas categorías de The Game Awards.