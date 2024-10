El inquietante motivo por el que Jeff Bezos quiere escaparse a Marte o vivir en el espacio lo antes posible

La imagen de Jeff Bezos y las acciones y usuarios del Washington Post (una de sus tantas empresas) cayeron estrepitosamente después de una polémica decisión del multimillonario. El fundador de Amazon reveló que el medio de comunicación que dirige no tomará postura alguna en las ya cercanas elecciones de los Estados Unidos.

Medios internacionales revelan que el Washington Post perdió alrededor de 200 mil suscriptores, desde que Jeff Bezos dijo que no se decantarían por Donald Trump, del Partido Republicano o Kama Harris, del Partido Demócrata.

El hecho de no tomar postura en un proceso de elecciones en los Estados Unidos es lapidario para cualquier persona, y mucho más si es influyente en la economía y el mundo corporativo. Es por eso que la reportera del New Yorker, Sarah Larson, bromeó en cierta forma con que Jeff Bezos quiere escaparse para Marte o vivir definitivamente en el espacio.

ARCHIVO - El fundador de Amazon, Jeff Bezos, antes del inicio de un partido de la NFL, el 15 de septiembre de 2022, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel, File) AP (Charlie Riedel/AP)

“Jeff tiene razones personales para querer llegar a Marte... No me siento cómoda compartiendo cuáles son. No hay democracia en el espacio”, dijo la escritora.

Jeff Bezos y sus ganas de vivir en el espacio

Recordemos que Jeff Bezos dejó su cargo en Amazon, a pesar de ser el máximo accionista, para dedicarle todas sus energías a Blue Origin y crecer en la carrera espacial privada. Sigue ligado a la dirección ejecutiva del Washington Post, ya que eso le da la capacidad de influir sobre la opinión pública.

Sin embargo, su foco está en trascender la vida humana al espacio. “Me encantaría ver un billón de seres humanos viviendo en el sistema solar”, dijo Bezos a Fridman en una entrevista que ofreció hace casi un año. “Si tuviéramos un billón de seres humanos, tendríamos, en cualquier momento dado, 1.000 Mozart y 1.000 Einstein”.

“La única manera de alcanzar esa visión es con estaciones espaciales gigantes. Las superficies planetarias son demasiado pequeñas”, añadió en esa entrevista.

Entonces, con esta imagen negativa que le dio su decisión de no tomar postura, sus ganas de partir seguro se incrementarán.