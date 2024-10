Kamala Harris lanzó su propio mapa en Fortnite

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, saluda mientras aborda el Air Force Two en el aeropuerto William P. Hobby en Houston, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Susan Walsh)

Hace años, el debate Nixon-Kennedy fue revolucionario: el primer enfrentamiento político en televisión, donde el carismático Kennedy venció al sudoroso Nixon, influyendo en toda la elección. Pero, ¿cuál sería el equivalente de eso en nuestra era digital? Bueno, parece que lo tenemos: mapas presidenciales en Fortnite.

Kamala Harris aterriza en Fortnite con “Freedom Town, USA”

Kamala Harris, actual vicepresidenta y potencial candidata presidencial, ha lanzado su propio mapa en Fortnite, llamado Freedom Town, USA. Si quieres visitarlo, puedes ingresar el código 7331-5536-6547 en Fortnite Creative. No, Harris no va a desafiar a Trump a un duelo 1 vs. 1 ni a mostrar su colección de skins de Rick y Morty.

En lugar de eso, está hablando de… política. Sí, puedes aprender sobre exenciones impositivas y viviendas asequibles. Justo el tipo de contenido que uno espera encontrar en Fortnite.

Fortnite y la política: anuncios de campaña en el modo Creativo

Además de Freedom Town, la campaña demócrata ha decorado otros mapas de Fortnite Creative con anuncios políticos. Según reporta IGN, uno de estos mapas incluso tiene un clip de Donald Trump diciendo “se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos” en su clásica, serena y moderada manera de hablar. Porque, claro, nada dice “vota por mí” como una frase aleatoria de Trump.

¿El futuro de las campañas políticas en videojuegos?

Sí, todo esto puede sonar un poco extraño (y hacerte sentir como si tuvieras 253 años), pero tiene sentido en un mundo donde la generación que creció jugando y viendo videojuegos ya tiene la edad suficiente para votar… y trabajar en campañas políticas. Es por eso que ahora podemos ver a Kamala en Fortnite, a Tim Walz jugando Crazy Taxi y, si la tendencia continúa, quién sabe, quizás pronto a Donald Trump streameando con Adin Ross.

Pero… ¿Fortnite es el lugar adecuado?

Aquí va una pregunta genuina: ¿Fortnite es realmente el juego adecuado para esto? A ver, esto es solo una intuición, pero Fortnite siempre ha parecido más popular entre Gen Alpha y jugadores que aún no tienen edad para votar. Si la idea es llegar a millennials y zoomers que sí pueden marcar una casilla electoral, tal vez sería mejor ver a Kamala en un mod de Skyrim o a algún candidato jugando The Sims para hablar de políticas de vivienda.