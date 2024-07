Elon Musk acusa a WhatsApp de cometer un delicado delito informático

Todos sabemos que a Elon Musk no le tiembla el pulso para señalar las cosas que le parecen bien y las que no. El CEO de SpaceX y Tesla Motors es una persona que no pareciera tener grises. Eso hace que la diplomacia la tenga bien lejos, como dictadura militar a la que no le interesa los derechos de nadie.

Ese comportamiento del magnate sudafricano, ahora nacionalizado estadounidense, hace que se registren acusaciones delicadas como las que hizo recientemente sobre WhatsApp, aplicación a la que señaló de ejecutar un delito informático.

La cosa es así. La cuenta del diseñador gráfico de Doge Coin (@CB_Doge) hace un posteo en el que cuenta que le había hablado a un amigo por WhatsApp a que lo ayudara a conseguir unas maletas. Dos horas después de esta charla por el servicio de mensajería de Meta, le aparecen en su cuenta de Instagram unas publicidades de maletas, según él, de la nada.

“Si los mensajes de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, ¿por qué veo anuncios de una maleta de la nada?”, se preguntó en el mismo posteo. A lo que Elon Musk respondió: “Porque es spyware”.

¿Qué es spyware?

Es un señalamiento delicado el de Elon Musk, ya que spyware es un tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en un sistema informático y recopilar información sin el conocimiento y sobre todo el consentimiento de los usuarios.

Los expertos en materia de ciberseguridad indican que cuando el spyware se instala en el dispositivo puede realizar varias actividades dañinas, como el rastreo de la actividad en línea, como el ejemplo que aparece en el posteo de X.

Sin embargo, el spyware es la puerta para delitos informáticos más delicados como el robo de la información personal como direcciones de correos electrónicos, contraseñas o datos bancarios por transacciones realizadas a través de aplicaciones en el celular.