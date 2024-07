¡Manejar el estrés como un magnate! Exesposa de Elon Musk revela qué se necesita para ser tan exitoso como Bill Gates, Steve Jobs o Richard Branson

En una sorprendente respuesta a una pregunta en Quora, Justine Musk, exesposa de Elon Musk, habla acerca de lo que se necesita para ser tan exitoso como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk o Sir Richard Branson, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del éxito.

PUBLICIDAD

Y es que, según Justine, si bien “el éxito extremo resulta de una personalidad extrema y viene a costa de muchas otras cosas”, no es necesario ser Jobs o Elon para ser exitoso, pero sí estar dispuesto a ser extremo. No solo extremo, sino obsesivo. “Las personas extremas explotan sus fortalezas únicas y particulares. Transforman sus debilidades en ventajas y buscan alianzas con aquellos que sobresalen en áreas donde ellos no tienen talento”, asegura.

Justine Musk

¿Cómo lidiar con el estrés?

Tras 8 años viviendo junto a Elon Musk, Justine ha aprendido mejor que nadie en que la clave para lidiar con el estrés no es evitarlo, sino aprender a gestionarlo. “Para Elon, no se trata de evitar el estrés, sino de ser capaz de manejarlo”, asegura.

Según Justine, lo que diferencia a Elon y otros millonarios de muchas personas es que no temen al fracaso y, si lo hacen, avanzan de todos modos: experimentan fracasos enormes de forma pública, pero encuentran la manera de replantearlos hasta que dejan de parecer fracasos. Esta capacidad única les permite aprender cosas que, de otra forma, nunca descubrirían, desarrollando así una resiliencia increíble.

Justine es enfática en que aprender a manejar un nivel de estrés que rompería a la mayoría es la clave del éxito y dice que el secreto está en replantearnos lo que vemos como estresante. Sostiene que, para ello, es necesario aceptar que los problemas y desafíos seguirán llegando mientras construyes tu negocio, crece tu audiencia y empujas los límites de tu potencial.

Melinda French Gates, también conoce del tema

Melinda Gates es la ex esposa de Bill Gates, y por ende, también ha sido cercana a esta realidad de gran éxito, pero largas jornadas de trabajo, tanto por parte de ella, como de su ex esposo. Ante esto, también alguna vez entregó “tips” para lidiar con altas cargas de trabajo de manera exitosa.

Melinda French y Bill Gates Archivo

French Gates destaca la práctica de la apertura del corazón como una forma valiosa de enfrentar los cambios en la vida, ya sean estos emocionantes, frustrantes o trágicos. En un momento de transición, según Gates, es esencial mantener una actitud de apertura para descubrir lo que estos momentos tienen para ofrecernos.

PUBLICIDAD

Según French Gates en momentos de cambio nos encontramos fuera de la zona de confort y en un “espacio grande y abierto donde todo es nuevo”. Aseguró que hay dos maneras de enfrentar estos espacios: “puedes bajar la cabeza y enfocarte en encontrar la distancia más corta de una cosa conocida a la siguiente. O bien, puedes encontrar el coraje para quedarte en ese espacio liminal y ver lo que tiene para decirte”.

Algunos prefieren avanzar rápidamente a través de la incertidumbre, reconoció Gates. Ella misma, cuando era más joven, se dedicaba a cumplir rápidamente con una lista de objetivos, lo que facilitaba el proceso para ella. “Tenía una lista de metas que quería alcanzar, y tan pronto como lograba una, corría cruzando el claro hasta la siguiente. Era mucho más fácil así”, dijo. Pero con la edad, Gates comenzó a entender el valor de abrazar la incertidumbre.