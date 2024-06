“El Palacio de la Memoria”: Esta es la famosa técnica griega que Bill Gates aplica para ser más ágil mentalmente

Bill Gates conversa con The Associated Press durante una visita al Instituto Pasteur en Dakar, Senegal, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto)

Si Bill Gates tiene un consejo lo más recomendable es escucharlo. Después, cada quien sabrá si lo aplica, si le sirve o si prefiere escuchar otras opiniones. El magnate estadounidense, cofundador de Microsoft es una de las personas con más dinero del mundo, título que consiguió trabajando como cualquiera de nosotros lo hace a diario.

Bill Gates edificó un imperio de informática y ahora, en sus días de retirado, se dedica a la filantropía. Bajo esa práctica, en la que busca simplemente que el mundo sea un lugar mejor, ofrece consejos a la gente que busca superación personal. Sus recomendaciones las hace desde su propia perspectiva. Es decir, aconseja cosas que él mismo ha hecho y le han servido en su vida cotidiana, familiar y profesional.

El magnate estadounidense tiene 68 años y no quiere perder sus facultades mentales. Es por eso que se ha devorado un libro llamado Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything (Caminatas lunares con Einstein: El arte y la ciencia de recordar todo) de Joshua Foer.

Esta pieza literaria es recomendada por Bill Gates a las personas que quieran mantener y hasta mejorar su agilidad mental. Según una reseña de El País, Bill Gates hace énfasis en una técnica griega llamada “El Palacio de la Memoria”, un método que ye hará mejorar tu capacidad para pensar en cualquier ámbito de tu vida.

La técnica para la memoria, que usa Bill Gates

Según el autor del libro, respaldado por Bill Gates, nuestra mente es un enorme palacio. Dentro de esta majestuosa estructura, usada en la antigua Grecia y otras tantas culturas, hay una gran cantidad de espacios o habitaciones.

Entonces, cada quien es un arquitecto de su mente y tiene la responsabilidad de crear un espacio mental para meter algo que debemos recordar junto a algo que se nos haga familiar.

Un ejemplo que da el libro es recordar la lista de víveres que hacen falta en casa. Cada quien debería imaginar cada gabinete para abrirlo mentalmente y comenzar a meter productos.