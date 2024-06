Bill Gates y su autobiografía Source Code: cuándo llega a América Latina y por qué deberías leerla

Bill Gates ha sido objeto de fascinación para la comunidad amante de la tecnología y la informática, pero también se trata de una de las personas más importantes en las últimas décadas por su labor que ido más allá de su sector de industria para influir en la cultura popular y otros terrenos impensables, como la filantropía o hasta el ámbito de las políticas públicas de salud.

PUBLICIDAD

El cofundador de Microsoft cuenta con la extraña distinción de ser una de las pocas personas en el planeta que pudo predecir la pandemia global del Covid-19 años antes de que sucediese, pero hay un periodo de su vida que sigue siendo un misterio para la mayoría: la primera mitad de su vida, particularmente su infancia y adolescencia.

La buena noticia, como hace poco les compartimos, es que el propio Gates ha revelado que escribió unas memorias, para dar forma a un libro llamado Source Code, que fungirá como su autobiografía oficial, escrita por él mismo. Sin embargo no debemos emocionarnos mucho sobre la posibilidad de que revele jugosos secretos internos de la compañía que fundó.

Por qué deberías leer Source Code: la autobiografía de Bill Gates

Bill Gates, el cofundador de Microsoft y uno de los hombres más influyentes de nuestro tiempo, anunció hace algunos días a través de su blog oficial, Gates Notes, la publicación de sus memorias. El libro, titulado Source Code: My Beginnings (Código fuente: mis inicios), se adentraría particularmente en sus primeros años de vida, desde su infancia hasta la decisión que cambiaría el curso de la historia: abandonar la universidad para fundar Microsoft junto a Paul Allen:

“He estado en el ojo público desde que tenía poco más de veinte años, pero gran parte de mi vida anterior no es muy conocida. A lo largo de los años, a menudo me han preguntado sobre mi educación, mi tiempo en Harvard y mi cofundación de la empresa. Esas preguntas me hicieron darme cuenta de que la gente podría estar interesada en mi viaje y los factores que influyeron en él.”.

Es lo que explica Gates sobre los elementos que lo llevaron a plasmar sus vivencias en un libro, con la esperanza de que su viaje y las experiencias que lo moldearon puedan inspirar a otros. Obviamente en el libro no sólo tendremos alegrías y éxitos que marcaron su trayectoria, sino también los momentos difíciles que enfrentó.

Desde la sensación de no encajar en la niñez hasta la pérdida de un ser querido, el cofundador de Microsoft narra con honestidad las lecciones aprendidas y los desafíos que lo llevaron a convertirse en quien es hoy. Y eso es oro molido para quienes admiramos su trayectoria.

PUBLICIDAD

“Reflexiono sobre la suerte que tuve de nacer en una gran familia en una época de optimismo y cambio tecnológico histórico, y de alcanzar la mayoría de edad justo cuando la revolución de las computadoras personales estaba despegando.”

¿Source Code: la autobiografía de Bill Gates saldrá en español para América Latina?

Source Code se encontraría en pleno proceso de revisión antes de lanzar su primera edición al público y se lanzaría a la venta en el mes de febrero de 2025. Sin embargo es posible reservar el libro desde ahora, en su versión en inglés, con un precio de USD $30.

Es un hecho que en algún momento llegará una versión al español. Teniendo en cuenta que los derechos los tiene Penguin Random House incluso es muy probable que sobre el mismo mes o poco después salga a la venta.

Así ha sucedido por lo menos con las biografía de Steve Jobs y Elon Musk. Para el caso de Bill Gates se debería seguir una lógica similar.