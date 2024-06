Elon Musk lanza otra amenaza a los directivos de Tesla que intentan frenar su bono de 46.000 millones de dólares

La relación entre Elon Musk y la junta directiva de Tesla está a punto de ebullición. En el medio de la presión que el magnate sudafricano hace para quedarse con el 25% de las acciones de la empresa, aparece el tema del bono de producción aprobado por el tren ejecutivo de la empresa de autos eléctricos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informe de Xataka, la junta directiva de Tesla Motors aprobó en el 2018 un bono salarial de 55 mil millones de dólares a Elon Musk, si se cumplían algunos objetivos marcados en la hoja de ruta de la empresa.

Los números fueron alcanzados, pero la situación de la empresa, en plena recuperación de algunos embates, no es la mejor. Entonces, un sector de los ejecutivos más importantes de Tesla intenta frenar el pago de la estratosférica suma de dinero.

Los ejecutivos de la empresa dicen que ese bono se aprobó sin la supervisión debida y que la cifra es descaradamente desproporcionada. Por lo tanto se debe anular. La situación se llevará a votación y las encuestas apuntan a que Elon Musk saldrá ganador para cobrar lo que le prometieron hace seis años.

Robyn Denholm, presidenta de la junta directiva de Tesla, escribió una carta dirigida a los accionistas para intentar frenar que se vote a favor del pago del bono a Elon Musk.

“Elon no es un ejecutivo típico, y Tesla no es una empresa típica. Por lo tanto, la forma típica en que las empresas compensan a los ejecutivos clave no va a impulsar los resultados de Tesla. Motivar a alguien como Elon requiere algo diferente”, dice el inicio de la misiva escrita por Denholm.

Archivo - El director general de Tesla, Elon Musk, asiste a la primera sesión plenaria de la Cumbre de Seguridad de la IA en Bletchley Park, el 1 de noviembre de 2023 en Bletchley, Inglaterra. (Leon Neal/Pool Foto via AP, Archivo) AP (Leon Neal/AP)

“Tampoco se enfrenta a ninguna escasez de ideas ni de otros lugares en los que puede marcar una diferencia increíble en el mundo. Queremos que esas ideas, esa energía y ese tiempo estén en Tesla, para el beneficio de ustedes, nuestros propietarios. Pero eso requiere respeto recíproco”, continúa la ejecutiva en el comunicado.

PUBLICIDAD

“No tiene que ver con el dinero. Todos sabemos que Elon es una de las personas más ricas del planeta, y seguiría siéndolo incluso si Tesla incumpliera el compromiso que hicimos en 2018″, expresó la directiva de Tesla.

Elon Musk amenaza con irse

El compromiso y la palabra son sumamente importantes para Elon Musk. En el medio de su lucha por tener más poder en la empresa, si llegase a recibir este golpe del bloqueo del pago, el magnate amenaza con dejar la dirección de Tesla Motors.

La variación del monto. El acuerdo del 2018 era en concreto 55.800 millones de dólares. Pero como las acciones han bajado, el cálculo se ubica en los 46.000 millones de dólares.