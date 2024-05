¿Quiebra o dominio total? Estas son las consecuencias de la amenaza de Elon Musk a los ejecutivos de Tesla

Elon Musk quiere el 25% de las acciones y poder de voto en Tesla Motors. Eso es algo que viene reclamando desde enero de este 2024, después de que se revelaron las cifras de venta de la compañía de autos eléctricos en el 2023. Sin embargo, con la entrada del segundo semestre del año a la vista, el magnate hace una fuerza de presión con una peligrosa amenaza que pone en jaque la existencia de la compañía.

PUBLICIDAD

¿Es posible que Tesla Motors se venga abajo? Para Elon Musk sí, ya que el magnate dice que se llevaría sus iniciativas de robótica e inteligencia artificial su no le dan el 25% de la compañía.

Una cuenta de X llamada Teslaconomics hace un posteo en el que expresa lo siguiente: “Si Elon obtiene el 25% del poder de voto, Tesla se reincorpora a Texas y se aprueba el paquete de compensación, entonces AI & Robotics permanece dentro de Tesla y la compañía puede avanzar hasta convertirse en la compañía más grande del mundo”.

Elon Musk, fiel a su estilo polémico, de ventilar los problemas de sus empresas y los pasos que va a dar en el mundo empresarial, responde al posteo con un imponente “sí”.

¿Cuántas acciones tiene Elon Musk en Tesla?

Un reporte del medio digital CNBC publicado en enero de este año, informa que Elon Musk ya posee alrededor del 13% de Tesla, lo que le da un control significativo sobre la empresa. Sin embargo, el empresario cree que necesita más control para impulsar los proyectos de Inteligencia Artificial y robótica al interior de la empresa.

“Me siento incómodo haciendo de Tesla un líder en inteligencia artificial y robótica sin tener alrededor del 25% de control de voto. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no puedan derrocarme”, dijo en un mensaje de su cuenta de X, publicado hace cinco meses.

La adquisición de las nuevas acciones están en juicio desde el 2022 y Elon Musk reclama que todavía no hay veredicto. Entonces, por eso amenaza con llevarse las iniciativas de inteligencia artificial en los modelos de Tesla y la implementación de la robótica en los coches eléctricos de la compañía.

Si esto llegase a suceder, las acciones de Tesla, que se venían recuperando en este último mes, tras los acuerdos con el mercado de China, se desplomarían y podrían llevarla a la quiebra. Si sucede lo contrario, Elon Musk entonces tendría el dominio total de la empresa.