¿Por qué Steve Jobs metía los pies en el inodoro cuando era trabajador de Atari?

Steve Jobs, CEO de Apple en su periodo como jefe de NEXT.

Imagen: The Steve Jobs Archive |

Todos tenemos nuestras manías, mañas o acciones extrañas que marcan nuestra personalidad. Sin embargo, el Steve Jobs empleado, antes de fundar Apple y trabajando para Atari, al parecer lo llevaba a otro nivel. El genio detrás del iPhone, iPod y todos los productos del gigante de Cupertino, tenía comportamientos que eran insoportables para sus compañeros de trabajo. Uno de ellos: que mojaba los pies en el inodoro de la empresa y siempre iba en flip flop (ojotas, chanclas o hawaianas).

PUBLICIDAD

El sitio web de Xataka reseña una nota llena de curiosidades sobre cómo fue la llegada y el transitar de Steve Jobs, con 19 años, a la entonces líder de la industria de los videojuegos, Atari.

En primer lugar, su llegada a la empresa fue más que polémica, ya que se presentó en las puertas de la compañía con una hoja de vida que decía que entre sus experiencias había una pasantía en Hewlett-Packard (HP) que no era cierta. Steve Jobs se posó sobre la recepción amenazando que no se movería del lugar hasta no ser contratado.

Allan Alcorn, por entonces director lo atendió y notó una mente brillante a punto de explotar. Entonces, consiguió el trabajo. No obstante, a pesar de que era un genio de la productividad, sus compañeros no soportaban algunos comportamientos personales. Quizás el más normal de todos, era que tenía ciertos aires de superioridad sobre sus compañeros, ya que sentía más inteligente que quienes lo rodeaban.

Imagen: Archivo | The Steve Jobs Archive revela los detalles de su nuevo programa de becas donde busca impulsar a alguien que siga el legado de Jobs en Apple.

En todas las empresas existe un ‘showoff’ o presumido que exalta sus bondades. Todos podemos sobrevivir a eso. Sin embargo, lo que más molestaba a sus compañeros era que en ocasiones se presentaba sin bañarse, ya que aseguraba que estaba sosteniendo una dieta frugívora, con la que según él emanaba olores agradables.

Asimismo, en ese constante experimentar de nuevas tendencias, en una ocasión les habría dicho a sus compañeros que si se desmayaba no se preocuparan, ya que en ese momento realizaba pruebas de una diera a base de agua y aire.

Steve Jobs y su acción de mojar los pies en el inodoro

Steve Jobs siempre asistía a la empresa como Condorito, en chanclas. En ocasiones, algunos compañeros aseguran haberlo visto mojando los pies en el inodoro de la empresa. ¿Por qué hacía eso? El fundador de Apple decía que era una forma de relajarse.

Debido a que sus compañeros no lo soportaban, pero era un genio para la empresa, el director tomó la decisión de darle el turno de la noche para trabajar. Así lo exponía menos al resto de sus compañeros y mantenía al genio dentro de sus filas.