El curioso motivo por el que Tim Cook sigue guardando el contacto de Steve Jobs

El motivo por el que Tim Cook es el CEO de Apple, es porque Steve Jobs lo recomendó. Cuando su enfermedad se complicó y supo que no podía seguir ejerciendo sus funciones a pleno, el genio detrás de la empresa de la manzana mordida le dio su voto de confianza al actual director ejecutivo de la empresa. Por 13 años ha desempeñado de manera brillante su cargo, impulsando los dispositivos del gigante de Cupertino.

Su capacidad para dirigir Apple se notó desde el principio. Bajo su liderazgo, se convirtió en la primera empresa estadounidense en alcanzar una valoración de mercado de tres billones de dólares. Además, Cook lideró la expansión de la compañía en nuevos mercados y reforzó el compromiso de la empresa con la privacidad y el medio ambiente.

Tim Cook, otro logro de Steve Jobs. El actual CEO llegó a la empresa en 1998. En sus primeros años en la compañía de la manzana mordida, Cook fue jefe de operaciones y logró aumentar los ingresos de la compañía significativamente. La confianza que Steve Jobs depositó en él no fue casual; los años demostraron que Cook poseía una visión y una capacidad para la gestión innatas.

A pesar de que ambos tenían una química laboral, esa relación trascendía las oficinas de Cupertino. Los dos tenían una gran amistad y Cook valoraba mucho a Jobs, porque además lo veía como un mentor.

Tim Cook, CEO de Apple Presentación de las Vision Pro

Tim Cook y el contacto de Steve Jobs

Computer Hoy reseña una nota en la que se revela un extracto del libro Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader, escrito por Brent Schlender y Rick Tetzeli.

Uno de los capítulos relata un encuentro entre John Lasseter, exdirector creativo de Pixar y Tim Cook, ya CEO de Apple tras la muerte de Jobs, en el cumpleaños número 50 de su viuda, Laurene Powell, en noviembre del 2013.

En el medio de la charla, Lasseter le muestra Cook que tiene todavía tenía el contacto y el CEO de Apple respondió mostrándole lo mismo. Eso hizo que ambos se dieran cuenta que siempre tendrán el número agendado, simplemente como una manera de honrar al que fue una de las mentes brillantes de la computación.