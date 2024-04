¿Retrocederemos un siglo con la inteligencia artificial? Esto es lo que piensa Bill Gates al respecto

Cumbre Climate Forward del New York Times

La inteligencia artificial marca un antes y un después en nuestra generación. El uso masivo de los mecanismos de aprendizaje automático cambiará por completos diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, no sólo en lo laboral. Es por eso que Bill Gates, sin rodeos y de forma muy directa, se atreve a opinar sobre esta nueva era tecnológica que estamos por vivir.

PUBLICIDAD

¿Retrocederemos un siglo por culpa de la inteligencia artificial? Bill Gates opina que no. Algunos medios malinterpretaron lo que dijo de que el humano actuará igual que en el año 1900. Pero con eso no quiso expresar que habrá un retraso en la mente de las personas, sino que comparó la revolución agrícola que explotó hace 124 años, cuando los obreros comenzaron a trabajar en otras áreas que no eran el campo.

Dicha situación, para Bill Gates, es similar que la de la actualidad. Muchos de los trabajos que hacía una persona ahora serán tarea de una máquina. Y tal y como sucedió en el año 1900 muchos se opondrán al cambio, hasta que finalmente lo aceptarán.

“Estamos en los primeros días de la era autónoma. Estoy impaciente por ver las nuevas posibilidades. Hará parte del trabajo que no nos gusta hacer. Podemos hacer que sea muy eficiente”, dijo Bill Gates en una entrevista.

“Como nos pasó con la productividad agrícola en 1900, la gente se preguntaba: ‘Oye, ¿qué va a hacer la gente?’ De hecho, se crearon muchas cosas nuevas, muchas categorías laborales nuevas, y estamos mucho mejor que cuando todo el mundo se dedicaba a las labores del campo. Esto será así”, dijo el co-fundador de Microsoft.

El magnate norteamericano sabe del constante miedo de las personas en sus áreas de trabajo. La instalación de sistemas relacionados a la inteligencia artificial en diferentes empresas, hacen que empleados estén a la expectativa de si una máquina los va a reemplazar.

Hay informes que siembran terror en las masas de trabajadores de fábricas, ya que dicen que cualquier labor automatizada será sustituida por una máquina o mecanismo con una inteligencia artificial instalada.

Y aunque Bill Gates dice que esto posiblemente va a suceder, también manda un mensaje de esperanza, ya que asegura que se crearán nuevas y numerosas oportunidades.