Planean “resucitar” a Freddie Mercury con inteligencia artificial para que regrese a los escenarios

Las cosas se están saliendo de control y parece que nadie está dispuesto a poner límites sobre los avances de la tecnología. Existe un plan real de “resucitar” a Freddie Mercury con inteligencia artificial, con la intención de que regrese a los escenarios musicales. Cada día estamos más cerca de Black Mirror que de la realidad convencional.

De acuerdo con lo que reseña El Confidencial, basado en información de The Sun, los dueños de los derechos musicales y de apariencia de Freddie Mercury registraron el nombre del cantante, que murió en noviembre de 1991, para que pudiera ser utilizado por la inteligencia artificial.

En concreto, el uso de la imagen de Freddie Mercury sería para proyectarse en “experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D y entornos virtuales”. Los derechos de imagen y música del icónico líder de la banda británica Queen, quedaron en manos de una empresa llamada Mercury Songs Limited.

Brian May, guitarrista de la antigua banda británica, es el único que ha realizado comentarios con respecto a esta situación. Admite que un concierto en el que él vaya a tocar, con una imagen de Mercury generada por inteligencia artificial es posible.

“Hemos mirado y hablado sobre los hologramas de Freddie”, dijo May. “Mientras estemos aquí quiero tocar en vivo”, señaló en referencia a que él quiere estar en presencia física y no como una IA.

De hecho, recuerda que en 2022 pasó algo similar en el “Rhapsody Tour” de Queen y Adam Lambert.

“No sé si te acuerdas, pero tocamos ‘Love of My Life’ y Freddie entra y se une a mí al final de nuestros espectáculos en vivo. Pero no es un holograma, es solo una especie de tecnología de la vieja escuela que nos gusta”, sostuvo Brian May.

De realizarse, Freddie Mercury no sería el pionero en esta modalidad de conciertos. La histórica agrupación sueca, ABBA, impulsa el ABBA Voyage, un espectáculo que se lleva a cabo en un estadio especialmente construido en Londres, llamado ABBA Arena.

We’re getting into the Valentine’s Day spirit at #ABBAVoyage. 🧡💛🩷 pic.twitter.com/XlzWSm0xtt — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) February 14, 2024

Son representaciones digitales realistas de los miembros de ABBA en su época dorada, a principios de la década de 1980. Se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento y CGI.