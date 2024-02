¿En quién se puede confiar? Encuentran que las novias virtuales con IA son altamente peligrosas

Las novias virtuales impulsadas por IA se han convertido en una tendencia popular en los últimos años. Estas aplicaciones prometen compañía, romance y apoyo emocional a sus usuarios, pero un nuevo estudio de Mozilla advierte que también podrían ser un peligro para la privacidad de datos.

El avance de la tecnología hizo que el movimiento de las novias virtuales o digitales creciera en gran medida. En Japón es común encontrar a jóvenes sosteniendo una relación sentimental con un avatar, diseñado para que su apariencia sea como pide el usuario.

A eso sumen que el auge de la inteligencia artificial mejora la experiencia de la interacción con estas, literalmente, muñecas.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Si eres de las personas que se cansó de los humanos porque simplemente no confía y quiere probar con la tecnología, te contamos que puede que no estés del todo protegido.

Un estudio, titulado “Love and Data: A Privacy Analysis of AI-Powered Romantic Chatbots”, analizó 11 chatbots románticos de IA y encontró que la mayoría de ellos recopilaban una gran cantidad de datos personales de los usuarios, como su nombre, edad, ubicación, intereses y preferencias.

Novia de Chucky como persona, según la Inteligencia Artificial (Instagram Hidreley Diao)

Muchos de estos chatbots no tenían políticas de privacidad claras o transparentes, lo que dificultaba a los usuarios saber cómo se usarían sus datos. En algunos casos, se descubrió que los chatbots compartían datos de usuarios con terceros, como empresas de publicidad, según reseña La Tercera.

Los investigadores de Mozilla también advierten que las novias virtuales de IA podrían usarse para manipular a los usuarios o para difundir información errónea.

Por ejemplo, un chatbot podría ser programado para fingir interés romántico en un usuario con el fin de ganarse su confianza y luego usar esa confianza para manipularlo para que comparta información personal o para que crea en información falsa.

“Si bien las novias virtuales de IA pueden parecer una forma inofensiva de entretenimiento, es importante ser consciente de los riesgos de privacidad que conllevan”, dijo Misha Rykov, investigador de Mozilla y autor del estudio.

“Los usuarios deben leer atentamente las políticas de privacidad de estos chatbots antes de usarlos y tomar medidas para proteger su privacidad, como usar una contraseña segura y no compartir más información personal de la que sea necesaria”, añadió.

Otros estudios también han encontrado que las novias virtuales de IA pueden ser un peligro para la privacidad de datos. Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que estas aplicaciones podrían usarse para recopilar datos personales de los usuarios y luego usar esos datos para crear perfiles psicológicos detallados.