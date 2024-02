Mark Zuckerberg barre con los chips neuronales de Elon Musk y admite por qué se niega a usarlos

La relación entre Mark Zuckerberg y Elon Musk es de las más polémicas de la actualidad. Ambos magnates son hiperricos, tienen empresas lucrativas y se prometieron una pelea de boxeo hace ya un buen tiempo.

Por ello, no es de extrañar que disparen uno contra el otro a través de los medios de comunicación. En este caso, fue el líder de Meta quien expresó su opinión contraria a uno de los proyectos de Musk: Los chips neuronales

Zuckerberg mira con cautela el trabajo de Musk

En una reciente aparición en el podcast Morning Brew Daily, Zuckerberg se refirió a la máxima innovación en la que trabaja Neuralink, la compañía de neurociencia de Musk, y también al propio esfuerzo de Meta en este aspecto.

¿Lo curioso? Lo hizo sin mencionar directamente a Neuralink, pero sí con una evidente referencia a la compañía que desde 2016 ha estado avanzando hacia el lanzamiento de su primer ensayo en humanos con la FDA.

Recordemos que la promesa de Musk respecto a los chips cerebrales es que marcarán el inicio de una nueva era en la interacción entre humanos y máquinas , ofreciendo mejoras significativas para personas con condiciones neuronales complejas.

Al respecto, Zuckerberg criticó sutilmente la prisa de Musk por implementar sus propios chips cerebrales. “Tal vez en el futuro alguien haga eso, pero no me gustaría usar las primeras versiones. Creo que es conveniente esperar a que (esa tecnología) esté bastante madura. Yo esperaría hasta que no se necesite actualizarla cada año”, expresó Zuck.

Y cómo no, el joven magnate podría estar en lo cierto. La trayectoria de Neuralink ha estado colmada de polémicas, particularmente en torno a sus experimentos con animales.

A pesar de los avances reportados, como monos controlando juegos mediante el pensamiento, han surgido numerosas denuncias de maltrato animal y cuestionamientos éticos sobre esta clase de experimentación. Pero aún así, hace pocas semanas, lograron implantar el primer chip en un humano.

¿Qué planea Zuckerberg?

Aunque la pelea propuesta nunca se materializó, la tensión entre Zuckerberg y Musk está lejos de terminar, sobre todo debido a sus diferencias ideológicas sobre la dirección y ética en la tecnología.

Por ahora, Zuckerberg se posiciona firmemente en contra de la prisa por integrar la tecnología de chips cerebrales en la sociedad.

De hecho, en la entrevista reveló que Meta ya está explorando interfaces neuronales que eviten la necesidad de implantes cerebrales , una alternativa a las soluciones propuestas por su rival Neuralink.