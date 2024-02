San Valentín, Microsoft y Bill Gates: La historia de amor-odio que casi le cuesta su existencia a Xbox

¿Habías escuchado hablar de la historia de la “masacre de San Valentín”? Una que involucra a Microsoft, Sony y Xbox, con Bill Gates como protagonista y que recordamos este 14 de febrero, en honor a su aniversario.

Pues bien, para explicar esta trama primero hay que ir un poco más adelante. El 8 de noviembre de 2001 marcó un hito en la historia, ya que fue el día en que Xbox fue lanzada por Microsoft, con ventas que superaron las expectativas al alcanzar 24 millones de unidades a nivel mundial hasta la llegada de la Xbox 360 en 2005.

No obstante, la Xbox puedo nunca haber visto la luz , debido a un conflicto interno ocurrido el 14 de febrero del 2000, más conocido como “la masacre de San Valentín”.

La decisión de 15 mil millones de dólares

Y es que mientras Bill Gates era CEO de Microsoft, la compañía estuvo a punto de impedir el desarrollo de la Xbox , un proyecto que finalmente expandió el negocio de la compañía en más de 15.000 millones de dólares.

Y acá llega la parte que involucra a la efeméride de los enamorados: Todo tuvo lugar durante una tensa reunión el Día de San Valentín del 2000.

Ahí se discutió la viabilidad de crear una consola de videojuegos que compitiera directamente con Sony y su PlayStation 2, que dominaba en el mercado en aquel momento.

Y cómo no, la resistencia de Gates se debía a su visión de mantener la integridad y dominio de Windows, lo que llevó a un enfrentamiento donde expresó su descontento a todo el equipo.

La oposición de Gates a un modelo sin Windows

La propuesta inicial de la consola, presentada por Ed Fries, director del proyecto Xbox, no incluía el sistema operativo Windows y requería una inversión superior a los 1000 millones de dólares, hasta ese punto sin ninguna garantía de éxito.

Posteriormente, según el documental “Power On: The Story of Xbox”, la mención de Sony y su potencial dominio en el mercado de los videojuegos fue el detonante que cambió la opinión de Gates, quien finalmente aceptó continuar con el proyecto.

Y finalmente acertó. Xbox se convirtió rápidamente en otro competidor del segmento y en la actualidad cuenta con más de 200 millones de unidades vendidas a lo largo de sus cuatro generaciones. mundo.

Este episodio, narrado por primera vez en destaca la importancia de la adaptabilidad y visión estratégica en la industria tecnológica. La capacidad de Microsoft para superar desafíos internos y adaptarse a las dinámicas del mercado ha permitido que la Xbox se establezca como una de las consolas más populares y queridas por los gamers de todo el mundo.